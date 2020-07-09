إغلاق مول شهير احترازيًّا للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"

وتفصيلًا: علمت "سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة قامت مساء أمس بإغلاق المول بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير.
وتفصيلًا: علمت "سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة قامت مساء أمس بإغلاق المول بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير.
وتفصيلًا: علمت "سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة قامت مساء أمس بإغلاق المول بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير.