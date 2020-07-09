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إغلاق مول شهير احترازيًّا للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"

ما زالت الأعمال قائمة لحين إعادة فتحه بعد أسبوع على الأقل

أغلقت الجهات المختصة بمكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء؛ سوقًا شهيرًا بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلًا: علمت "سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة قامت مساء أمس بإغلاق المول بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق مول شهير احترازيًّا للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"
سبق

أغلقت الجهات المختصة بمكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء؛ سوقًا شهيرًا بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلًا: علمت "سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة قامت مساء أمس بإغلاق المول بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
08:11 PM

إغلاق مول شهير احترازيًّا للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"

ما زالت الأعمال قائمة لحين إعادة فتحه بعد أسبوع على الأقل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,377

أغلقت الجهات المختصة بمكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء؛ سوقًا شهيرًا بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلًا: علمت "سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة قامت مساء أمس بإغلاق المول بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير.

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