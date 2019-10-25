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"رالي التحدي" .. مسيرة تضامن عربي تنطلق من مصر إلى السعودية

للدراجات النارية وبرعاية جامعة الدول العربية

يتأهب الاتحاد العربي للدراجات النارية بالشراكة التنظيمية مع شراكة FG Sports لإطلاق رالي التحدي - مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية، الذي سينطلق يوم الثلاثاء القادم من العاصمة المصرية القاهرة باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وستبدأ رحلة مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي)، من مدينة القاهرة مروراً بالغردقة، ومن ثم سيبدأ مسيرته في الأراضي السعودية من مدينة نيوم متجهاً إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى جمهورية مصر العربية، حيث يشارك فيه دراجون من دول مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رالي التحدي" .. مسيرة تضامن عربي تنطلق من مصر إلى السعودية
سبق

يتأهب الاتحاد العربي للدراجات النارية بالشراكة التنظيمية مع شراكة FG Sports لإطلاق رالي التحدي - مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية، الذي سينطلق يوم الثلاثاء القادم من العاصمة المصرية القاهرة باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وستبدأ رحلة مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي)، من مدينة القاهرة مروراً بالغردقة، ومن ثم سيبدأ مسيرته في الأراضي السعودية من مدينة نيوم متجهاً إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى جمهورية مصر العربية، حيث يشارك فيه دراجون من دول مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كم.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
10:25 PM

"رالي التحدي" .. مسيرة تضامن عربي تنطلق من مصر إلى السعودية

للدراجات النارية وبرعاية جامعة الدول العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتأهب الاتحاد العربي للدراجات النارية بالشراكة التنظيمية مع شراكة FG Sports لإطلاق رالي التحدي - مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية، الذي سينطلق يوم الثلاثاء القادم من العاصمة المصرية القاهرة باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وستبدأ رحلة مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي)، من مدينة القاهرة مروراً بالغردقة، ومن ثم سيبدأ مسيرته في الأراضي السعودية من مدينة نيوم متجهاً إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى جمهورية مصر العربية، حيث يشارك فيه دراجون من دول مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,525
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,729
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38 مليار ..

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