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فيصل بن فرحان: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالحوار

خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق المتوسط

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، أن الاجتماع كان بناءً ومثمرًا.

وقال: أتطلع أن نمضي مع الدول المشاركة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك.

وأضاف: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد والتوترات وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية.

وأردف: ناقشنا اليوم موضوعات الأمن والاستقرار وسيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

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فيصل بن فرحان: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالحوار
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، أن الاجتماع كان بناءً ومثمرًا.

وقال: أتطلع أن نمضي مع الدول المشاركة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك.

وأضاف: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد والتوترات وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية.

وأردف: ناقشنا اليوم موضوعات الأمن والاستقرار وسيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
04:11 PM

فيصل بن فرحان: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالحوار

خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق المتوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، أن الاجتماع كان بناءً ومثمرًا.

وقال: أتطلع أن نمضي مع الدول المشاركة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك.

وأضاف: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد والتوترات وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية.

وأردف: ناقشنا اليوم موضوعات الأمن والاستقرار وسيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

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