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السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي

قفزة في واردات بكين التي ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 8.8%

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 8.8% في مارس الماضي، عما كانت عليه قبل عام، مدفوعة بقوة الطلب ومع وصول شحنات تأخرت بسبب تكدس في الموانئ.

وبلغ حجم الشحنات من السعودية 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يومياً، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين، اليوم الثلاثاء، وذلك مقابل 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

واحتفظت السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي.

ووفق رويترز كانت موانئ مركز "شاندونغ" لتكرير النفط بالصين قد شهدت تكدساً لبضعة أسابيع في فبراير الماضي، مما أبطأ من وصول النفط.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي
سبق

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 8.8% في مارس الماضي، عما كانت عليه قبل عام، مدفوعة بقوة الطلب ومع وصول شحنات تأخرت بسبب تكدس في الموانئ.

وبلغ حجم الشحنات من السعودية 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يومياً، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين، اليوم الثلاثاء، وذلك مقابل 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

واحتفظت السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي.

ووفق رويترز كانت موانئ مركز "شاندونغ" لتكرير النفط بالصين قد شهدت تكدساً لبضعة أسابيع في فبراير الماضي، مما أبطأ من وصول النفط.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
10:27 AM

السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي

قفزة في واردات بكين التي ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 8.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 8.8% في مارس الماضي، عما كانت عليه قبل عام، مدفوعة بقوة الطلب ومع وصول شحنات تأخرت بسبب تكدس في الموانئ.

وبلغ حجم الشحنات من السعودية 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يومياً، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين، اليوم الثلاثاء، وذلك مقابل 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

واحتفظت السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي.

ووفق رويترز كانت موانئ مركز "شاندونغ" لتكرير النفط بالصين قد شهدت تكدساً لبضعة أسابيع في فبراير الماضي، مما أبطأ من وصول النفط.

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