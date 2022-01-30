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مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يُنقذ شاباً تعرّض لإصابة بـآلة حادة

حضر إلى قسم الطوارئ والحوادث في حالة حرجة وهبوط حاد في ضغط الدم

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، في إنقاذ شاب تعرَّض لإصابة بآلة حادة في أجزاءٍ متفرقة من الجسم.

وأوضح استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد مرزا، أن المصاب حضر الى قسم الطوارئ والحوادث في حالة حرجة، وهو يعاني إصابة إثر تعرُّضه لطعناتٍ بآلة حادة مع هبوطٍ حاد في ضغط الدم، وعلى الفور تمّ نقله الى غرفة العمليات كحالة إنقاذ حياة، وأُجريت له عملية استكشافية للبطن بمشاركة قسم التخدير، واتضح وجود قطع في عضلة الكتف ونزيف داخلي ونزيف شديد في الطحال والبنكرياس والاثني عشر مع إصابة في القفص الصدري.

وأُجريت للمريض عملية استئصال للطحال وخياطة العضلات والجلد للكتف والسيطرة على النزيف الدموي في التجويف البطني والصدر وإيقاف نزيف البنكرياس والاثني عشر.

وبعد إجراء العملية تمّ تنويم المريض بقسم العناية المركزة لمدة ١٢ يوماً وخضع للعلاج التام، وتحسنت حالته، وتمّ خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يُنقذ شاباً تعرّض لإصابة بـآلة حادة
سبق

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، في إنقاذ شاب تعرَّض لإصابة بآلة حادة في أجزاءٍ متفرقة من الجسم.

وأوضح استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد مرزا، أن المصاب حضر الى قسم الطوارئ والحوادث في حالة حرجة، وهو يعاني إصابة إثر تعرُّضه لطعناتٍ بآلة حادة مع هبوطٍ حاد في ضغط الدم، وعلى الفور تمّ نقله الى غرفة العمليات كحالة إنقاذ حياة، وأُجريت له عملية استكشافية للبطن بمشاركة قسم التخدير، واتضح وجود قطع في عضلة الكتف ونزيف داخلي ونزيف شديد في الطحال والبنكرياس والاثني عشر مع إصابة في القفص الصدري.

وأُجريت للمريض عملية استئصال للطحال وخياطة العضلات والجلد للكتف والسيطرة على النزيف الدموي في التجويف البطني والصدر وإيقاف نزيف البنكرياس والاثني عشر.

وبعد إجراء العملية تمّ تنويم المريض بقسم العناية المركزة لمدة ١٢ يوماً وخضع للعلاج التام، وتحسنت حالته، وتمّ خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
10:44 AM

مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يُنقذ شاباً تعرّض لإصابة بـآلة حادة

حضر إلى قسم الطوارئ والحوادث في حالة حرجة وهبوط حاد في ضغط الدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، في إنقاذ شاب تعرَّض لإصابة بآلة حادة في أجزاءٍ متفرقة من الجسم.

وأوضح استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد مرزا، أن المصاب حضر الى قسم الطوارئ والحوادث في حالة حرجة، وهو يعاني إصابة إثر تعرُّضه لطعناتٍ بآلة حادة مع هبوطٍ حاد في ضغط الدم، وعلى الفور تمّ نقله الى غرفة العمليات كحالة إنقاذ حياة، وأُجريت له عملية استكشافية للبطن بمشاركة قسم التخدير، واتضح وجود قطع في عضلة الكتف ونزيف داخلي ونزيف شديد في الطحال والبنكرياس والاثني عشر مع إصابة في القفص الصدري.

وأُجريت للمريض عملية استئصال للطحال وخياطة العضلات والجلد للكتف والسيطرة على النزيف الدموي في التجويف البطني والصدر وإيقاف نزيف البنكرياس والاثني عشر.

وبعد إجراء العملية تمّ تنويم المريض بقسم العناية المركزة لمدة ١٢ يوماً وخضع للعلاج التام، وتحسنت حالته، وتمّ خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

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