انعقاد برنامج "معالم مكة" بمشاركة ٤٠ قائدًا كشفيًّا

اطلعوا على المواقع التاريخية والسياحية

عقد، صباح اليوم السبت، برنامج "معالم مكة"، بمشاركة ٤٠ قائدًا كشفيًّا.

ويُعد البرنامج أحد برامج النشاط الكشفي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة.

استهلت الفعالية، بمحاضرة تعريفية قدّمها رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد المرشدين السياحيين، عبدالعزيز بخش، إبان سير البرنامج وأهدافه مع نبذة تاريخية عن مكة المكرمة منذ عهد إبراهيم الخليل عليه السلام.

وشملت الجولة الميدانية، العديد من المعالم والمواقع مثل الجبال والأودية والمشاعر المقدسة، وأسماءها والأحداث التي مرت بها عبر التاريخ، مع شرح للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام منذ بعثته، والمداخل التي سلكها النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يوم فتح مكة، وكذلك يوم حنين وفي حجة الوداع.

وشاهد الكشافون قصر السقاف الذي كان مقرًّا للملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، واستمعوا إلى شرح لجهود حكومة المملكة العربية السعودية والمشروعات الجبارة والإمكانات التي جندتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا نسكهم في يسر وسهولة، واختتم البرنامج بأداء صلاة الظهر وتناول طعام الغداء.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي، زياد بن حسن قدير، أن برنامج "معالم مكة" أحد برامج القسم لهذا العام ١٤٤٣هـ، ويأتي تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠ في زيادة الإثراء الذي يهدف لتنمية معارف القادة الكشفيين على أهم المعالم الدينية والسياحية بمكة المكرمة.