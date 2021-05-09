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"بر الشرائع" تعلن استقبال زكاة الفطر لإيصالها لفقراء البلد الحرام ومستحقيها

تستهدف 13 ألف مستفيد عبر مشروع "فطرتي بمكة" من الأرز بسعر 21 ريالاً

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة استعدادها لبدء استقبال زكاة الفطر من الأرز عبر مشروعها "فطرتي بمكة" تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ لصرفها على مستفيدي الجمعية من فقراء البلد الحرام والأيتام والأرامل في وقتها الشرعي بكل سهولة وموثوقية.

وكشفت الجمعية أن دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكرًا الفعل الذي أجازته هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في وقتها المحدد شرعًا؛ إذ جندت الجمعية ٧٠ موظفًا ومتطوعًا؛ لتضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها.

وتستهدف الجمعية عبر مشروعها "فطرتي بمكة" 13 ألفًا من فقراء البلد الحرام. ويبلغ سعر الفطرة الواحدة 21 ريالاً (تشمل القيمة المضافة). علمًا بأن الفطرة الواحدة تساوي 3 كيلوات من أرز الشعلان.

ويتم استقبال المساهمات عبر الحساب البنكي المخصص للزكاة بالراجحي: 103608010500029 باسم: جمعية البر الخيرية بالشرائع، ومن بنوك أخرى: ‏SA1980000103608010500029

وعبر المتجر الإلكتروني:
http://bit.ly/Fetraa

علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الزكاة يوم 28 / 09 / 1442هـ.

للتواصل والاستفسار:
http://wa.me/966500844855

كما أعلنت الجمعية البدء في توزيع زكاة الفطر مساء يوم 28، ويستمر حتى قبل صلاة العيد.

وأوضحت الجمعية أنها تُوكَّل عنك في إخراج الزكاة لهذه الأسر بطريقة تحفظ كرامتهم، وتلبي احتياجاتهم.. مؤكدة مواصلة مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة ضمن آلية توزيع واضحة، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال. ‏{وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}.

جمعية البر الخيرية الشرائع مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بر الشرائع" تعلن استقبال زكاة الفطر لإيصالها لفقراء البلد الحرام ومستحقيها
سبق

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة استعدادها لبدء استقبال زكاة الفطر من الأرز عبر مشروعها "فطرتي بمكة" تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ لصرفها على مستفيدي الجمعية من فقراء البلد الحرام والأيتام والأرامل في وقتها الشرعي بكل سهولة وموثوقية.

وكشفت الجمعية أن دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكرًا الفعل الذي أجازته هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في وقتها المحدد شرعًا؛ إذ جندت الجمعية ٧٠ موظفًا ومتطوعًا؛ لتضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها.

وتستهدف الجمعية عبر مشروعها "فطرتي بمكة" 13 ألفًا من فقراء البلد الحرام. ويبلغ سعر الفطرة الواحدة 21 ريالاً (تشمل القيمة المضافة). علمًا بأن الفطرة الواحدة تساوي 3 كيلوات من أرز الشعلان.

ويتم استقبال المساهمات عبر الحساب البنكي المخصص للزكاة بالراجحي: 103608010500029 باسم: جمعية البر الخيرية بالشرائع، ومن بنوك أخرى: ‏SA1980000103608010500029

وعبر المتجر الإلكتروني:
http://bit.ly/Fetraa

علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الزكاة يوم 28 / 09 / 1442هـ.

للتواصل والاستفسار:
http://wa.me/966500844855

كما أعلنت الجمعية البدء في توزيع زكاة الفطر مساء يوم 28، ويستمر حتى قبل صلاة العيد.

وأوضحت الجمعية أنها تُوكَّل عنك في إخراج الزكاة لهذه الأسر بطريقة تحفظ كرامتهم، وتلبي احتياجاتهم.. مؤكدة مواصلة مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة ضمن آلية توزيع واضحة، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال. ‏{وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
02:16 AM

"بر الشرائع" تعلن استقبال زكاة الفطر لإيصالها لفقراء البلد الحرام ومستحقيها

تستهدف 13 ألف مستفيد عبر مشروع "فطرتي بمكة" من الأرز بسعر 21 ريالاً

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة استعدادها لبدء استقبال زكاة الفطر من الأرز عبر مشروعها "فطرتي بمكة" تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ لصرفها على مستفيدي الجمعية من فقراء البلد الحرام والأيتام والأرامل في وقتها الشرعي بكل سهولة وموثوقية.

وكشفت الجمعية أن دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكرًا الفعل الذي أجازته هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في وقتها المحدد شرعًا؛ إذ جندت الجمعية ٧٠ موظفًا ومتطوعًا؛ لتضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها.

وتستهدف الجمعية عبر مشروعها "فطرتي بمكة" 13 ألفًا من فقراء البلد الحرام. ويبلغ سعر الفطرة الواحدة 21 ريالاً (تشمل القيمة المضافة). علمًا بأن الفطرة الواحدة تساوي 3 كيلوات من أرز الشعلان.

ويتم استقبال المساهمات عبر الحساب البنكي المخصص للزكاة بالراجحي: 103608010500029 باسم: جمعية البر الخيرية بالشرائع، ومن بنوك أخرى: ‏SA1980000103608010500029

وعبر المتجر الإلكتروني:
http://bit.ly/Fetraa

علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الزكاة يوم 28 / 09 / 1442هـ.

للتواصل والاستفسار:
http://wa.me/966500844855

كما أعلنت الجمعية البدء في توزيع زكاة الفطر مساء يوم 28، ويستمر حتى قبل صلاة العيد.

وأوضحت الجمعية أنها تُوكَّل عنك في إخراج الزكاة لهذه الأسر بطريقة تحفظ كرامتهم، وتلبي احتياجاتهم.. مؤكدة مواصلة مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة ضمن آلية توزيع واضحة، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال. ‏{وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}.

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