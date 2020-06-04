إتلاف دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مكة

ضبطت دوريات الأمن بمكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، مخالفين من الجالية البرماوية يحملون دواجن مجهولة المصدر بعضها فاسد والآخر ميت، على متن مركبتهم الخاصة .
وقال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة: تم التنسيق مباشرة مع الجهات المعنية بمشاركة مندوب من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة و مندوب من أمانة العاصمة المقدسة ومندوب من الدوريات الأمنية للوقوف على الحالة.
وأضاف: الطبيب البيطري المختص من قسم الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة كشف على المضبوطات ووجد بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وصدرت التوصية بإتلافها من قبل أمانة العاصمة المقدسة .
ضبطت دوريات الأمن بمكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، مخالفين من الجالية البرماوية يحملون دواجن مجهولة المصدر بعضها فاسد والآخر ميت، على متن مركبتهم الخاصة .
وقال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة: تم التنسيق مباشرة مع الجهات المعنية بمشاركة مندوب من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة و مندوب من أمانة العاصمة المقدسة ومندوب من الدوريات الأمنية للوقوف على الحالة.
وأضاف: الطبيب البيطري المختص من قسم الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة كشف على المضبوطات ووجد بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وصدرت التوصية بإتلافها من قبل أمانة العاصمة المقدسة .
ضبطت دوريات الأمن بمكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، مخالفين من الجالية البرماوية يحملون دواجن مجهولة المصدر بعضها فاسد والآخر ميت، على متن مركبتهم الخاصة .
وقال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة: تم التنسيق مباشرة مع الجهات المعنية بمشاركة مندوب من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة و مندوب من أمانة العاصمة المقدسة ومندوب من الدوريات الأمنية للوقوف على الحالة.
وأضاف: الطبيب البيطري المختص من قسم الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة كشف على المضبوطات ووجد بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وصدرت التوصية بإتلافها من قبل أمانة العاصمة المقدسة .