كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على النحو التالي:

صافرة "البلوي" تضبط مواجهة الأهلي والتعاون.. و"الجهني" يقود لقاء الشباب والحزم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-12 كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على النحو التالي: الاتفاق - الرائد حكم ساحة: محمد القرني. مساعد أول: عمر الجمل. مساعد ثان: مفرح الحسن. حكم رابع: عبدالله الخربوش. حكم فيديو: عبدالله الشهري. مساعد حكم فيديو: فيصل القحطاني. الباطن - الفتح حكم ساحة: شكري الحنفوش. مساعد أول: عبدالرحيم الشمري. مساعد ثان: مؤيد المسجن. حكم رابع: عبدالصمد بكري. حكم فيديو: خالد صلوي. مساعد حكم فيديو: إبراهيم الدخيل. التعاون - الأهلي حكم ساحة: فيصل البلوي. مساعد أول: بدر الشمراني. مساعد ثان: عماد عسكر. حكم رابع: محمد البريدي. حكم فيديو: سامي الجريس. مساعد حكم فيديو: سعد السبيعي. الشباب - الحزم حكم ساحة: خالد الجهني. مساعد أول: محمد العبكري. مساعد ثان: محمد الحنفوش. حكم رابع: سلطان العبكري. حكم فيديو: عبدالله الحربي. مساعد حكم الفيديو: محمد العرمطي.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 05:58 PM

صافرة "البلوي" تضبط مواجهة الأهلي والتعاون.. و"الجهني" يقود لقاء الشباب والحزم الليلة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين





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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على النحو التالي:

الاتفاق - الرائد

حكم ساحة: محمد القرني.

مساعد أول: عمر الجمل.

مساعد ثان: مفرح الحسن.

حكم رابع: عبدالله الخربوش.

حكم فيديو: عبدالله الشهري.

مساعد حكم فيديو: فيصل القحطاني.

الباطن - الفتح

حكم ساحة: شكري الحنفوش.

مساعد أول: عبدالرحيم الشمري.

مساعد ثان: مؤيد المسجن.

حكم رابع: عبدالصمد بكري.

حكم فيديو: خالد صلوي.

مساعد حكم فيديو: إبراهيم الدخيل.

التعاون - الأهلي

حكم ساحة: فيصل البلوي.

مساعد أول: بدر الشمراني.

مساعد ثان: عماد عسكر.

حكم رابع: محمد البريدي.

حكم فيديو: سامي الجريس.

مساعد حكم فيديو: سعد السبيعي.

الشباب - الحزم

حكم ساحة: خالد الجهني.

مساعد أول: محمد العبكري.

مساعد ثان: محمد الحنفوش.

حكم رابع: سلطان العبكري.

حكم فيديو: عبدالله الحربي.

مساعد حكم الفيديو: محمد العرمطي.