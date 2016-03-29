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وزير النقل يلتقي عدداً من مواطني نجران ويستمع لأبرز احتياجاتهم: أبوابنا مفتوحة للجميع

استعرض معهم أبرز المعوقات وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة

التقى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بفرع وزارة النقل بمدينة نجران، بعدد من المواطنين بالمنطقة؛ للاطلاع والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة.

واستعرض "الجاسر" مع المواطنين أبرز المعوقات، وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية للمستفيدين كافة.

وأكد أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في كل مناطق المملكة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.


وأشار إلى أن اللقاء مع المواطنين ضمن أولويات الوزارة للتواصل المباشر مع الأهالي بالمنطقة، لمشاركة المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في رفع كفاءة الأداء؛ لتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يلتقي عدداً من مواطني نجران ويستمع لأبرز احتياجاتهم: أبوابنا مفتوحة للجميع
سبق

التقى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بفرع وزارة النقل بمدينة نجران، بعدد من المواطنين بالمنطقة؛ للاطلاع والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة.

واستعرض "الجاسر" مع المواطنين أبرز المعوقات، وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية للمستفيدين كافة.

وأكد أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في كل مناطق المملكة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.


وأشار إلى أن اللقاء مع المواطنين ضمن أولويات الوزارة للتواصل المباشر مع الأهالي بالمنطقة، لمشاركة المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في رفع كفاءة الأداء؛ لتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
03:28 PM

وزير النقل يلتقي عدداً من مواطني نجران ويستمع لأبرز احتياجاتهم: أبوابنا مفتوحة للجميع

استعرض معهم أبرز المعوقات وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بفرع وزارة النقل بمدينة نجران، بعدد من المواطنين بالمنطقة؛ للاطلاع والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة.

واستعرض "الجاسر" مع المواطنين أبرز المعوقات، وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية للمستفيدين كافة.

وأكد أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في كل مناطق المملكة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.


وأشار إلى أن اللقاء مع المواطنين ضمن أولويات الوزارة للتواصل المباشر مع الأهالي بالمنطقة، لمشاركة المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في رفع كفاءة الأداء؛ لتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

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