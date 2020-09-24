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بعد "إدواردو".. شباب الأهلي الإماراتي يسعى لضم "راموس التعاون"

اقترب لاعب التعاون هيلدون راموس من التوقيع لصفوف شباب الأهلي الإماراتي، الموسم المقبل.

وستعلن إدارة الفريق الإماراتي خلال الساعات المقبلة تعاقدها بشكل رسمي مع هليدون بعد إنهاء كافة الإجراءات الرسمية مع الإدارة التعاونية؛ حيث يرتبط اللاعب بعقد مع التعاون يمتد حتى 2022.

ويعد هيلدون راموس ثاني لاعب يتعاقد معه الفريق الأحمر من الدوري السعودي هذا الموسم بعد تعاقده الشهر الماضي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال.

التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد "إدواردو".. شباب الأهلي الإماراتي يسعى لضم "راموس التعاون"
سبق

اقترب لاعب التعاون هيلدون راموس من التوقيع لصفوف شباب الأهلي الإماراتي، الموسم المقبل.

وستعلن إدارة الفريق الإماراتي خلال الساعات المقبلة تعاقدها بشكل رسمي مع هليدون بعد إنهاء كافة الإجراءات الرسمية مع الإدارة التعاونية؛ حيث يرتبط اللاعب بعقد مع التعاون يمتد حتى 2022.

ويعد هيلدون راموس ثاني لاعب يتعاقد معه الفريق الأحمر من الدوري السعودي هذا الموسم بعد تعاقده الشهر الماضي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:44 PM

بعد "إدواردو".. شباب الأهلي الإماراتي يسعى لضم "راموس التعاون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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اقترب لاعب التعاون هيلدون راموس من التوقيع لصفوف شباب الأهلي الإماراتي، الموسم المقبل.

وستعلن إدارة الفريق الإماراتي خلال الساعات المقبلة تعاقدها بشكل رسمي مع هليدون بعد إنهاء كافة الإجراءات الرسمية مع الإدارة التعاونية؛ حيث يرتبط اللاعب بعقد مع التعاون يمتد حتى 2022.

ويعد هيلدون راموس ثاني لاعب يتعاقد معه الفريق الأحمر من الدوري السعودي هذا الموسم بعد تعاقده الشهر الماضي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال.

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