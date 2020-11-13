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"المعجب": حديث ولي العهد لخّص محطات التطوير والإنجازات خلال فترة وجيزة

أشاد بجهوده الكبيرة في ملاحقة الفساد والقضاء عليه

‏أشاد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي أكد فيه أن المملكة استطاعت بتوفيق الله -عز وجل- وفي فترة وجيزة تحقيق إنجازات عملاقة تفوق عمرها الزمني، وذلك في أقل من أربع سنوات فقط.

‏وأكد "المعجب" أن هذه المنجزات غيرت خارطة موارد الدولة ونوعتها وعززت من مكانة المملكة كأحد أهم وأكبر اقتصادات العالم، وأسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي.

‏وبيّن أن حديث سمو ولي العهد تناول إحصائيات ومؤشرات ملموسة شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، حققت من خلالها ريادة بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم في ظل رؤية ٢٠٣٠.

ونوه "المعجب" بالجهود الحثيثة من سمو ولي العهد للقضاء على الفساد، والدور الهام الذي يضطلع به سموه الكريم والرامي إلى تنمية مستدامة وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل وتعزيز قدرة وكفاءة كافة قطاعات الدولة، ودعم الاستثمارات العامة ومواجهة التحديات بكل إصرار وعزيمة، وتحويل الحلم إلى حقيقة والعيش الرغد للمواطن في هذا الشأن.

‏وأوضح أن حديث سموه الكريم لخّص الإنجازات والنهضة خلال السنوات القليلة الماضية في حقبة زمنية وجيزة متوّجة بالعمل الدؤوب والخطط الحكيمة والتشخيص السليم للواقع، مسلحة بأحدث وسائل التقنية والتطوير ولم تكن تتحقق لولا فضل الله ثم وجود رؤية طموحة وجريئة تعلوها قيادة حكيمة.

ودعا الله -عز وجل- في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعجب": حديث ولي العهد لخّص محطات التطوير والإنجازات خلال فترة وجيزة
سبق

‏أشاد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي أكد فيه أن المملكة استطاعت بتوفيق الله -عز وجل- وفي فترة وجيزة تحقيق إنجازات عملاقة تفوق عمرها الزمني، وذلك في أقل من أربع سنوات فقط.

‏وأكد "المعجب" أن هذه المنجزات غيرت خارطة موارد الدولة ونوعتها وعززت من مكانة المملكة كأحد أهم وأكبر اقتصادات العالم، وأسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي.

‏وبيّن أن حديث سمو ولي العهد تناول إحصائيات ومؤشرات ملموسة شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، حققت من خلالها ريادة بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم في ظل رؤية ٢٠٣٠.

ونوه "المعجب" بالجهود الحثيثة من سمو ولي العهد للقضاء على الفساد، والدور الهام الذي يضطلع به سموه الكريم والرامي إلى تنمية مستدامة وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل وتعزيز قدرة وكفاءة كافة قطاعات الدولة، ودعم الاستثمارات العامة ومواجهة التحديات بكل إصرار وعزيمة، وتحويل الحلم إلى حقيقة والعيش الرغد للمواطن في هذا الشأن.

‏وأوضح أن حديث سموه الكريم لخّص الإنجازات والنهضة خلال السنوات القليلة الماضية في حقبة زمنية وجيزة متوّجة بالعمل الدؤوب والخطط الحكيمة والتشخيص السليم للواقع، مسلحة بأحدث وسائل التقنية والتطوير ولم تكن تتحقق لولا فضل الله ثم وجود رؤية طموحة وجريئة تعلوها قيادة حكيمة.

ودعا الله -عز وجل- في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:00 PM

"المعجب": حديث ولي العهد لخّص محطات التطوير والإنجازات خلال فترة وجيزة

أشاد بجهوده الكبيرة في ملاحقة الفساد والقضاء عليه

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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‏أشاد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي أكد فيه أن المملكة استطاعت بتوفيق الله -عز وجل- وفي فترة وجيزة تحقيق إنجازات عملاقة تفوق عمرها الزمني، وذلك في أقل من أربع سنوات فقط.

‏وأكد "المعجب" أن هذه المنجزات غيرت خارطة موارد الدولة ونوعتها وعززت من مكانة المملكة كأحد أهم وأكبر اقتصادات العالم، وأسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي.

‏وبيّن أن حديث سمو ولي العهد تناول إحصائيات ومؤشرات ملموسة شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، حققت من خلالها ريادة بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم في ظل رؤية ٢٠٣٠.

ونوه "المعجب" بالجهود الحثيثة من سمو ولي العهد للقضاء على الفساد، والدور الهام الذي يضطلع به سموه الكريم والرامي إلى تنمية مستدامة وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل وتعزيز قدرة وكفاءة كافة قطاعات الدولة، ودعم الاستثمارات العامة ومواجهة التحديات بكل إصرار وعزيمة، وتحويل الحلم إلى حقيقة والعيش الرغد للمواطن في هذا الشأن.

‏وأوضح أن حديث سموه الكريم لخّص الإنجازات والنهضة خلال السنوات القليلة الماضية في حقبة زمنية وجيزة متوّجة بالعمل الدؤوب والخطط الحكيمة والتشخيص السليم للواقع، مسلحة بأحدث وسائل التقنية والتطوير ولم تكن تتحقق لولا فضل الله ثم وجود رؤية طموحة وجريئة تعلوها قيادة حكيمة.

ودعا الله -عز وجل- في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها.

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