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"أمن المنشآت" يقدم لقاحات "كورونا" لطلاب معهد تدريب القوات بالرياض

ضمن حملة "الوقاية أمان" وبإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها

قدم المركز الصحي بقوات أمن المنشآت اليوم، لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لطلاب معهد تدريب القوات بالرياض، ضمن حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان".

وتشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم اللقاحات في 17 مركزًا، والقيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاحات في مراكزها الصحية التابعة لها.

وتحرص الخدمات الطبية في تنفيذها للحملة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة أثناء تقديم اللقاحات لعموم المستفيدين بمختلف مناطق ومدن المملكة.

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"أمن المنشآت" يقدم لقاحات "كورونا" لطلاب معهد تدريب القوات بالرياض
سبق

قدم المركز الصحي بقوات أمن المنشآت اليوم، لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لطلاب معهد تدريب القوات بالرياض، ضمن حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان".

وتشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم اللقاحات في 17 مركزًا، والقيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاحات في مراكزها الصحية التابعة لها.

وتحرص الخدمات الطبية في تنفيذها للحملة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة أثناء تقديم اللقاحات لعموم المستفيدين بمختلف مناطق ومدن المملكة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:49 PM

"أمن المنشآت" يقدم لقاحات "كورونا" لطلاب معهد تدريب القوات بالرياض

ضمن حملة "الوقاية أمان" وبإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم المركز الصحي بقوات أمن المنشآت اليوم، لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لطلاب معهد تدريب القوات بالرياض، ضمن حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان".

وتشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم اللقاحات في 17 مركزًا، والقيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاحات في مراكزها الصحية التابعة لها.

وتحرص الخدمات الطبية في تنفيذها للحملة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة أثناء تقديم اللقاحات لعموم المستفيدين بمختلف مناطق ومدن المملكة.

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