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"مُسن" يختفي في ظروف غامضة جنوب الرياض.. وأسرته تناشد

"النخيش" يعاني اضطرابات نفسية.. ولا يزال البحث جاريًا عنه

تبحث أسرة عن مُسن في الستين من العمر، فُقد قبل يومَين من المنزل الواقع بحي الفواز جنوب العاصمة الرياض في ظروف غامضة.

وناشدت أسرة المفقود مطلق عواض النخيش النفي 60 عامًا كل مَن يعثر عليه أو يشاهده أو شاهده خلال الفترة الماضية إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل عبر الرقمَين: 0531999997 / 0503271581

وأوضحت أنه يعاني اضطرابات نفسية، ولم يسبق له أن اختفى. مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ للشرطة، ولا يزال البحث جاريًا عنه.

مفقود الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مُسن" يختفي في ظروف غامضة جنوب الرياض.. وأسرته تناشد
سبق

تبحث أسرة عن مُسن في الستين من العمر، فُقد قبل يومَين من المنزل الواقع بحي الفواز جنوب العاصمة الرياض في ظروف غامضة.

وناشدت أسرة المفقود مطلق عواض النخيش النفي 60 عامًا كل مَن يعثر عليه أو يشاهده أو شاهده خلال الفترة الماضية إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل عبر الرقمَين: 0531999997 / 0503271581

وأوضحت أنه يعاني اضطرابات نفسية، ولم يسبق له أن اختفى. مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ للشرطة، ولا يزال البحث جاريًا عنه.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
10:10 PM

"مُسن" يختفي في ظروف غامضة جنوب الرياض.. وأسرته تناشد

"النخيش" يعاني اضطرابات نفسية.. ولا يزال البحث جاريًا عنه

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قاسم الخبراني - الرياض
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1,508

تبحث أسرة عن مُسن في الستين من العمر، فُقد قبل يومَين من المنزل الواقع بحي الفواز جنوب العاصمة الرياض في ظروف غامضة.

وناشدت أسرة المفقود مطلق عواض النخيش النفي 60 عامًا كل مَن يعثر عليه أو يشاهده أو شاهده خلال الفترة الماضية إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل عبر الرقمَين: 0531999997 / 0503271581

وأوضحت أنه يعاني اضطرابات نفسية، ولم يسبق له أن اختفى. مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ للشرطة، ولا يزال البحث جاريًا عنه.

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