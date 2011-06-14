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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يحتفي بـ "الصفر": لا إصابات بسبب الألعاب النارية في العيد

احتفى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعدم استقبال أيّ حالات ناتجة من الألعاب النارية في طوارئ المستشفى خلال عيد الفطر لهذا العام؛ مؤكداً أن عدد الإصابات بلغ صفراً هذا العام.

وبيّن المستشفى أن نسبة انخفاض إصابات الألعاب النارية في عام ٢٠١٨م مقارنة بالعام الذي يسبقه ٢٠١٧م بلغت ٤٣ %، فيما بلغت نسبة انخفاض إصابات الألعاب النارية مقارنة بعيد الفطر عام ٢٠١٨م ١٠٠ %؛ حيث إن عدد الإصابات هو صفر.

وكان المستشفى قد أطلق حملة توعوية عن خطر الألعاب النارية تحت شعار "في غمضة عين".

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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يحتفي بـ "الصفر": لا إصابات بسبب الألعاب النارية في العيد
سبق

احتفى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعدم استقبال أيّ حالات ناتجة من الألعاب النارية في طوارئ المستشفى خلال عيد الفطر لهذا العام؛ مؤكداً أن عدد الإصابات بلغ صفراً هذا العام.

وبيّن المستشفى أن نسبة انخفاض إصابات الألعاب النارية في عام ٢٠١٨م مقارنة بالعام الذي يسبقه ٢٠١٧م بلغت ٤٣ %، فيما بلغت نسبة انخفاض إصابات الألعاب النارية مقارنة بعيد الفطر عام ٢٠١٨م ١٠٠ %؛ حيث إن عدد الإصابات هو صفر.

وكان المستشفى قد أطلق حملة توعوية عن خطر الألعاب النارية تحت شعار "في غمضة عين".

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
01:47 PM

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يحتفي بـ "الصفر": لا إصابات بسبب الألعاب النارية في العيد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,066

احتفى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعدم استقبال أيّ حالات ناتجة من الألعاب النارية في طوارئ المستشفى خلال عيد الفطر لهذا العام؛ مؤكداً أن عدد الإصابات بلغ صفراً هذا العام.

وبيّن المستشفى أن نسبة انخفاض إصابات الألعاب النارية في عام ٢٠١٨م مقارنة بالعام الذي يسبقه ٢٠١٧م بلغت ٤٣ %، فيما بلغت نسبة انخفاض إصابات الألعاب النارية مقارنة بعيد الفطر عام ٢٠١٨م ١٠٠ %؛ حيث إن عدد الإصابات هو صفر.

وكان المستشفى قد أطلق حملة توعوية عن خطر الألعاب النارية تحت شعار "في غمضة عين".

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