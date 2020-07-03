"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

تشمل عدة محافظات وتستمر لـ 6 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وذكرت الإدارة أن الحالة التي تشمل "الحناكية - العلا - المدينة المنوّرة - المهد - خيبر - وادي الفرع – ينبع"، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم الجمعة.