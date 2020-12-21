النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرفاها سعوديان.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بخلاف وتطورت لرصاصات قاتلة

الداخلية نفّذت الحكم اليوم في الجاني بمحافظة الخرج وأصدرت بياناً تفصيلياً تضمن الأسماء

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة الخرج، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الخرج، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل / خالد بن فراج بن حماد الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر وصدّق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الإثنين 6 / 5 / 1442 هـ، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طرفاها سعوديان.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بخلاف وتطورت لرصاصات قاتلة
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة الخرج، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الخرج، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل / خالد بن فراج بن حماد الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر وصدّق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الإثنين 6 / 5 / 1442 هـ، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:27 PM

طرفاها سعوديان.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بخلاف وتطورت لرصاصات قاتلة

الداخلية نفّذت الحكم اليوم في الجاني بمحافظة الخرج وأصدرت بياناً تفصيلياً تضمن الأسماء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
0
3,190

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة الخرج، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الخرج، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل / خالد بن فراج بن حماد الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر وصدّق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الإثنين 6 / 5 / 1442 هـ، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,203

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة