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"البيئة" بعسير يضع محطة "المقضى" و20 صهريجاً تحت تصرف "الدفاع المدني"

لمواجهة الحريق الذي نشب في جبال قرية العزيزة بشعف آل ويمن

بادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، بفتح محطة المقضى للمياه لتكون تحت تصرف الدفاع المدني, وذلك لمواجهة الحريق الذي نشب في جبال قرية العزيزة بشعف آل ويمن، كما تم تجهيز ٢٠ صهريجاً لاستخدامها من قبل الدفاع المدني الموجود بالموقع.

وتفصيلاً، أكد ذلك كل من المهندس عبدالله الويمني، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير, والمهندس محمد الحيدان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.


ويتواجد فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً بالموقع في مقدمتهم مدير عام الفرع المهندس الويمني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تتولى فرق الدفاع المدني محاولة إطفاء الحريق في أسرع وقت ممكن.


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"البيئة" بعسير يضع محطة "المقضى" و20 صهريجاً تحت تصرف "الدفاع المدني"
سبق

بادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، بفتح محطة المقضى للمياه لتكون تحت تصرف الدفاع المدني, وذلك لمواجهة الحريق الذي نشب في جبال قرية العزيزة بشعف آل ويمن، كما تم تجهيز ٢٠ صهريجاً لاستخدامها من قبل الدفاع المدني الموجود بالموقع.

وتفصيلاً، أكد ذلك كل من المهندس عبدالله الويمني، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير, والمهندس محمد الحيدان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.


ويتواجد فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً بالموقع في مقدمتهم مدير عام الفرع المهندس الويمني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تتولى فرق الدفاع المدني محاولة إطفاء الحريق في أسرع وقت ممكن.


28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:51 PM

"البيئة" بعسير يضع محطة "المقضى" و20 صهريجاً تحت تصرف "الدفاع المدني"

لمواجهة الحريق الذي نشب في جبال قرية العزيزة بشعف آل ويمن

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رائد القرفي - أبها
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بادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، بفتح محطة المقضى للمياه لتكون تحت تصرف الدفاع المدني, وذلك لمواجهة الحريق الذي نشب في جبال قرية العزيزة بشعف آل ويمن، كما تم تجهيز ٢٠ صهريجاً لاستخدامها من قبل الدفاع المدني الموجود بالموقع.

وتفصيلاً، أكد ذلك كل من المهندس عبدالله الويمني، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير, والمهندس محمد الحيدان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.


ويتواجد فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً بالموقع في مقدمتهم مدير عام الفرع المهندس الويمني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تتولى فرق الدفاع المدني محاولة إطفاء الحريق في أسرع وقت ممكن.


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