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فاوتشي يُطمئن العالم: بهذا الموعد سنعود للحياة الطبيعية

قال: هذه الطفرة تجعل الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الخميس، عن الموعد الذي يتوقعه لتعود "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" للبلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يُعرف بمناعة القطيع من خلال لقاحات تكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021؛ على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

وأشار فاوتشي خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارًا من فيروس كورونا، وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية؛ وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أمريكية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو، إلا أنه "لم يفاجأ"؛ وفق "سكاي نيوز".

وأضاف أن من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد؛ لافتًا إلى أن "الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي"، حسبما ما نقلت "رويترز".

وتابع قائلًا: "يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه السلالة؛ مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل تحمي من هذه السلالة بالذات".

فيروس كورونا الجديد

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فاوتشي يُطمئن العالم: بهذا الموعد سنعود للحياة الطبيعية
سبق

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الخميس، عن الموعد الذي يتوقعه لتعود "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" للبلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يُعرف بمناعة القطيع من خلال لقاحات تكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021؛ على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

وأشار فاوتشي خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارًا من فيروس كورونا، وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية؛ وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أمريكية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو، إلا أنه "لم يفاجأ"؛ وفق "سكاي نيوز".

وأضاف أن من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد؛ لافتًا إلى أن "الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي"، حسبما ما نقلت "رويترز".

وتابع قائلًا: "يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه السلالة؛ مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل تحمي من هذه السلالة بالذات".

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
11:30 AM

فاوتشي يُطمئن العالم: بهذا الموعد سنعود للحياة الطبيعية

قال: هذه الطفرة تجعل الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الخميس، عن الموعد الذي يتوقعه لتعود "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" للبلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يُعرف بمناعة القطيع من خلال لقاحات تكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021؛ على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

وأشار فاوتشي خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارًا من فيروس كورونا، وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية؛ وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أمريكية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو، إلا أنه "لم يفاجأ"؛ وفق "سكاي نيوز".

وأضاف أن من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد؛ لافتًا إلى أن "الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي"، حسبما ما نقلت "رويترز".

وتابع قائلًا: "يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه السلالة؛ مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل تحمي من هذه السلالة بالذات".

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