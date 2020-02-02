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نائب رئيس مجلس الغرف السعودية: موقع حائل ميّزها تجاريًّا

قال: أكدت الدراسات أنها ‏أكبر نقطة التقاء لخطوط الطيران في العالم

كشف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم، أن لبطولة رالي حائل نيسان الدولي، أثر كبير في الحركة التجارية، عازيًا الأمر للميز النسبية التي تتمتع بها منطقة حائل؛ ومنها موقعها الجغرافي، ووجودها على مفترق شبكة طرق رئيسية بالمملكة.

وقال "العديم": كانت حائل نقطة بالغة الأهمية للخطوط البرية سابقًا، وفي ‏العصر الحديث زادت هذه الأهمية وأصبحت المنطقة ذات أهمية مماثلة لخطوط الطيران العالمية؛ إذ تشير الدراسات والبحوث ‏التي أجرتها شركات الطيران العالمية ونشرتها مجلات الطيران، أن منطقة حائل، تُعد ‏أكبر نقطة التقاء لخطوط الطيران في العالم؛ فهي رابطة بين العواصم العربية (الرياض، و‏الكويت، وعمان، وبغداد، وغيرها)، وتلاقي بين الخطوط القادمة من الشرق للغرب ‏والعكس، وكذلك خطوط أخرى قادمة من الشمال للجنوب.‏

وأضاف "العديم": قُرب حائل من المدن ووجود طرق حديثة تربطها بالحرمين الشريفين، وكذلك ‏بمنطقة العلا المزدهرة بالمشاريع التنموية والسياحية وبمهرجاناتها المختلفة وقربها من المنطقة الاقتصادية والسياحية والحضارية العالمية "نيوم"؛ زاد من أهمية الموقع المتميز ‏لحائل الرابط بين مختلف المناطق؛ خصوصًا القطاع الشمال الغربي"، وهذا الموقع أسهَمَ بجعلها منطقة عبور ونقل للسلع التجارية.

مجلس الغرف السعودية غرفة حائل عبدالله العديم رالي حائل نيسان الدولي حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس مجلس الغرف السعودية: موقع حائل ميّزها تجاريًّا
سبق

كشف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم، أن لبطولة رالي حائل نيسان الدولي، أثر كبير في الحركة التجارية، عازيًا الأمر للميز النسبية التي تتمتع بها منطقة حائل؛ ومنها موقعها الجغرافي، ووجودها على مفترق شبكة طرق رئيسية بالمملكة.

وقال "العديم": كانت حائل نقطة بالغة الأهمية للخطوط البرية سابقًا، وفي ‏العصر الحديث زادت هذه الأهمية وأصبحت المنطقة ذات أهمية مماثلة لخطوط الطيران العالمية؛ إذ تشير الدراسات والبحوث ‏التي أجرتها شركات الطيران العالمية ونشرتها مجلات الطيران، أن منطقة حائل، تُعد ‏أكبر نقطة التقاء لخطوط الطيران في العالم؛ فهي رابطة بين العواصم العربية (الرياض، و‏الكويت، وعمان، وبغداد، وغيرها)، وتلاقي بين الخطوط القادمة من الشرق للغرب ‏والعكس، وكذلك خطوط أخرى قادمة من الشمال للجنوب.‏

وأضاف "العديم": قُرب حائل من المدن ووجود طرق حديثة تربطها بالحرمين الشريفين، وكذلك ‏بمنطقة العلا المزدهرة بالمشاريع التنموية والسياحية وبمهرجاناتها المختلفة وقربها من المنطقة الاقتصادية والسياحية والحضارية العالمية "نيوم"؛ زاد من أهمية الموقع المتميز ‏لحائل الرابط بين مختلف المناطق؛ خصوصًا القطاع الشمال الغربي"، وهذا الموقع أسهَمَ بجعلها منطقة عبور ونقل للسلع التجارية.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
10:43 AM

نائب رئيس مجلس الغرف السعودية: موقع حائل ميّزها تجاريًّا

قال: أكدت الدراسات أنها ‏أكبر نقطة التقاء لخطوط الطيران في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم، أن لبطولة رالي حائل نيسان الدولي، أثر كبير في الحركة التجارية، عازيًا الأمر للميز النسبية التي تتمتع بها منطقة حائل؛ ومنها موقعها الجغرافي، ووجودها على مفترق شبكة طرق رئيسية بالمملكة.

وقال "العديم": كانت حائل نقطة بالغة الأهمية للخطوط البرية سابقًا، وفي ‏العصر الحديث زادت هذه الأهمية وأصبحت المنطقة ذات أهمية مماثلة لخطوط الطيران العالمية؛ إذ تشير الدراسات والبحوث ‏التي أجرتها شركات الطيران العالمية ونشرتها مجلات الطيران، أن منطقة حائل، تُعد ‏أكبر نقطة التقاء لخطوط الطيران في العالم؛ فهي رابطة بين العواصم العربية (الرياض، و‏الكويت، وعمان، وبغداد، وغيرها)، وتلاقي بين الخطوط القادمة من الشرق للغرب ‏والعكس، وكذلك خطوط أخرى قادمة من الشمال للجنوب.‏

وأضاف "العديم": قُرب حائل من المدن ووجود طرق حديثة تربطها بالحرمين الشريفين، وكذلك ‏بمنطقة العلا المزدهرة بالمشاريع التنموية والسياحية وبمهرجاناتها المختلفة وقربها من المنطقة الاقتصادية والسياحية والحضارية العالمية "نيوم"؛ زاد من أهمية الموقع المتميز ‏لحائل الرابط بين مختلف المناطق؛ خصوصًا القطاع الشمال الغربي"، وهذا الموقع أسهَمَ بجعلها منطقة عبور ونقل للسلع التجارية.

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