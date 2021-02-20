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"الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال

أكّدت أهمية التهدئة وعدم التصعيد وأن يتوصل الأشقاء إلى حل بالطرق السلمية

صرّحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية، تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكّدت الوزارة أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبّرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

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"الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال
سبق

صرّحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية، تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكّدت الوزارة أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبّرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
10:14 AM

"الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال

أكّدت أهمية التهدئة وعدم التصعيد وأن يتوصل الأشقاء إلى حل بالطرق السلمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية، تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكّدت الوزارة أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبّرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

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