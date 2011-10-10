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بعدما أقدم طالب على حرق أحد فصولها.. كيف كان وضع "مدرسة صبيا" اليوم؟

ولي أمر يؤكد أهمية عمل نظام مراقبة متكامل في المنشآت التعليمية

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن المدرسة التي أقدم طالب على حرق أحد فصولها الدراسية بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، استمرت في العملية التعليمية بشكل طبيعي اليوم، فيما زارها عدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بـ"تعليم صبيا"؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وقال ولي أمر أحد الطلاب لـ"سبق": "شغل الطلاب اليوم موضوع الحريق الذي أشعله أحد طلاب في الصف الخامس الابتدائي، وكانت الصدمة واضحة بين أحاديث أبنائي وزملائهم؛ نظرًا لكون التصرف كان غير متوقع من ذلك الطالب الطفل نهائيًا، فقد اعتادوا على هدوئه التام وانعزاله نسبيًا".

وأشار ولي الأمر إلى أهمية عمل نظام مراقبة متكامل في المنشآت التعليمية حتى لا تتكرر تلك الواقعة.

وكانت مصادر لـ"سبق" كشفت عن أن الطالب الذي حرق فصله متعمدًا في مدرسة بمحافظة صبيا، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة أمس، أفاد بأنه أقدم على فعلته بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصدر مسؤول: أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة؛ لكون الحريق محدودًا، وقد اكتُشف مبكرًا، ووصل الدفاع المدني وأكمل مهمة

الإطفاء.

جازان صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعدما أقدم طالب على حرق أحد فصولها.. كيف كان وضع "مدرسة صبيا" اليوم؟
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن المدرسة التي أقدم طالب على حرق أحد فصولها الدراسية بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، استمرت في العملية التعليمية بشكل طبيعي اليوم، فيما زارها عدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بـ"تعليم صبيا"؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وقال ولي أمر أحد الطلاب لـ"سبق": "شغل الطلاب اليوم موضوع الحريق الذي أشعله أحد طلاب في الصف الخامس الابتدائي، وكانت الصدمة واضحة بين أحاديث أبنائي وزملائهم؛ نظرًا لكون التصرف كان غير متوقع من ذلك الطالب الطفل نهائيًا، فقد اعتادوا على هدوئه التام وانعزاله نسبيًا".

وأشار ولي الأمر إلى أهمية عمل نظام مراقبة متكامل في المنشآت التعليمية حتى لا تتكرر تلك الواقعة.

وكانت مصادر لـ"سبق" كشفت عن أن الطالب الذي حرق فصله متعمدًا في مدرسة بمحافظة صبيا، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة أمس، أفاد بأنه أقدم على فعلته بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصدر مسؤول: أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة؛ لكون الحريق محدودًا، وقد اكتُشف مبكرًا، ووصل الدفاع المدني وأكمل مهمة

الإطفاء.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
08:42 PM

بعدما أقدم طالب على حرق أحد فصولها.. كيف كان وضع "مدرسة صبيا" اليوم؟

ولي أمر يؤكد أهمية عمل نظام مراقبة متكامل في المنشآت التعليمية

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محمد المواسي - جازان
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3,840

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن المدرسة التي أقدم طالب على حرق أحد فصولها الدراسية بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، استمرت في العملية التعليمية بشكل طبيعي اليوم، فيما زارها عدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بـ"تعليم صبيا"؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وقال ولي أمر أحد الطلاب لـ"سبق": "شغل الطلاب اليوم موضوع الحريق الذي أشعله أحد طلاب في الصف الخامس الابتدائي، وكانت الصدمة واضحة بين أحاديث أبنائي وزملائهم؛ نظرًا لكون التصرف كان غير متوقع من ذلك الطالب الطفل نهائيًا، فقد اعتادوا على هدوئه التام وانعزاله نسبيًا".

وأشار ولي الأمر إلى أهمية عمل نظام مراقبة متكامل في المنشآت التعليمية حتى لا تتكرر تلك الواقعة.

وكانت مصادر لـ"سبق" كشفت عن أن الطالب الذي حرق فصله متعمدًا في مدرسة بمحافظة صبيا، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة أمس، أفاد بأنه أقدم على فعلته بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصدر مسؤول: أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة؛ لكون الحريق محدودًا، وقد اكتُشف مبكرًا، ووصل الدفاع المدني وأكمل مهمة

الإطفاء.

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