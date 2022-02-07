النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تطيح بـ 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في مركز تجاري

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض، وهم (7) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تطيح بـ 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في مركز تجاري
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض، وهم (7) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
04:50 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:36 PM

شرطة الرياض تطيح بـ 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في مركز تجاري

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
698

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض، وهم (7) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة