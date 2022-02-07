صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض، وهم (7) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية. وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض تطيح بـ 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في مركز تجاري وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-07 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض، وهم (7) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 04:50 PM

اخر تعديل 07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 05:36 PM

شرطة الرياض تطيح بـ 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في مركز تجاري اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض، وهم (7) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.