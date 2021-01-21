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انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي لأكثر من 70 ألف طالب وطالبة

دشنها وزير التعليم خلال انعقاد اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية

دشن وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي؛ لتأمين أجهزة لوحية لطلاب وطالبات تكافل، وذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الأول لدورته الثامنة اليوم.

وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة تهدف لتأمين أكثر من 70 ألف جهاز لوحي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ ليتمكنوا من متابعة دروسهم من خلال منصة "مدرستي"، مشيداً بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم، وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

وأقر المجلس بالإجماع المبادرة التي تقدمت بها الإدارة التنفيذية للمؤسسة بشمول أبناء وبنات شهداء الواجب بجميع برامج تكافل، واستثنائهم من شروط الاستحقاق ومن النسبة المخصصة للمدرسة؛ تقديراً لما قدمه آباؤهم من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته.

وتشارك وزارة التعليم في مشروع التمكين الرقمي عددًا من الجهات والمؤسسات الوطنية والخيرية، وإمارات المناطق في المملكة؛ حيث استوعبت المبادرة أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ليشمل جميع طلاب وطالبات تكافل لجميع المراحل الدراسية.

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انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي لأكثر من 70 ألف طالب وطالبة
سبق

دشن وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي؛ لتأمين أجهزة لوحية لطلاب وطالبات تكافل، وذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الأول لدورته الثامنة اليوم.

وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة تهدف لتأمين أكثر من 70 ألف جهاز لوحي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ ليتمكنوا من متابعة دروسهم من خلال منصة "مدرستي"، مشيداً بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم، وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

وأقر المجلس بالإجماع المبادرة التي تقدمت بها الإدارة التنفيذية للمؤسسة بشمول أبناء وبنات شهداء الواجب بجميع برامج تكافل، واستثنائهم من شروط الاستحقاق ومن النسبة المخصصة للمدرسة؛ تقديراً لما قدمه آباؤهم من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته.

وتشارك وزارة التعليم في مشروع التمكين الرقمي عددًا من الجهات والمؤسسات الوطنية والخيرية، وإمارات المناطق في المملكة؛ حيث استوعبت المبادرة أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ليشمل جميع طلاب وطالبات تكافل لجميع المراحل الدراسية.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:20 PM

انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي لأكثر من 70 ألف طالب وطالبة

دشنها وزير التعليم خلال انعقاد اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي؛ لتأمين أجهزة لوحية لطلاب وطالبات تكافل، وذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الأول لدورته الثامنة اليوم.

وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة تهدف لتأمين أكثر من 70 ألف جهاز لوحي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ ليتمكنوا من متابعة دروسهم من خلال منصة "مدرستي"، مشيداً بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم، وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

وأقر المجلس بالإجماع المبادرة التي تقدمت بها الإدارة التنفيذية للمؤسسة بشمول أبناء وبنات شهداء الواجب بجميع برامج تكافل، واستثنائهم من شروط الاستحقاق ومن النسبة المخصصة للمدرسة؛ تقديراً لما قدمه آباؤهم من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته.

وتشارك وزارة التعليم في مشروع التمكين الرقمي عددًا من الجهات والمؤسسات الوطنية والخيرية، وإمارات المناطق في المملكة؛ حيث استوعبت المبادرة أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ليشمل جميع طلاب وطالبات تكافل لجميع المراحل الدراسية.

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