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تركيب كاميرات مراقبة بمدارس تعليم سراة عبيدة

تشمل 64 مدرسة كمرحلة أولى

دشنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة مُمثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية بقطاعيها "البنين – والبنات" خلال الفصل الدراسي الحالي١٤٤٢هـ مشروع تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة تشمل64 مدرسة بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان كمرحلة أولى.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم سراة عبيدة عبدالكريم اليحيا، أن مشروع كاميرات المراقبة بالمدارس، يأتي امتداداً لخارطة البرامج والمشاريع التي تضطلع بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية.

وأوضح أن المشروع يتضمن تركيب كاميرات مراقبة شبكية عالية الحساسية تعمل ليلاً ونهاراً، تحتوي على خاصية كاشف للحركة، مؤكداً سعي تعليم المحافظة لتغطية جميع مدارسه بكاميرات المراقبة في المراحل القادمة ضمن جدولة زمنية.

إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة

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تركيب كاميرات مراقبة بمدارس تعليم سراة عبيدة
سبق

دشنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة مُمثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية بقطاعيها "البنين – والبنات" خلال الفصل الدراسي الحالي١٤٤٢هـ مشروع تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة تشمل64 مدرسة بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان كمرحلة أولى.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم سراة عبيدة عبدالكريم اليحيا، أن مشروع كاميرات المراقبة بالمدارس، يأتي امتداداً لخارطة البرامج والمشاريع التي تضطلع بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية.

وأوضح أن المشروع يتضمن تركيب كاميرات مراقبة شبكية عالية الحساسية تعمل ليلاً ونهاراً، تحتوي على خاصية كاشف للحركة، مؤكداً سعي تعليم المحافظة لتغطية جميع مدارسه بكاميرات المراقبة في المراحل القادمة ضمن جدولة زمنية.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:38 PM

تركيب كاميرات مراقبة بمدارس تعليم سراة عبيدة

تشمل 64 مدرسة كمرحلة أولى

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علي حفول - القنفذة
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دشنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة مُمثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية بقطاعيها "البنين – والبنات" خلال الفصل الدراسي الحالي١٤٤٢هـ مشروع تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة تشمل64 مدرسة بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان كمرحلة أولى.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم سراة عبيدة عبدالكريم اليحيا، أن مشروع كاميرات المراقبة بالمدارس، يأتي امتداداً لخارطة البرامج والمشاريع التي تضطلع بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية.

وأوضح أن المشروع يتضمن تركيب كاميرات مراقبة شبكية عالية الحساسية تعمل ليلاً ونهاراً، تحتوي على خاصية كاشف للحركة، مؤكداً سعي تعليم المحافظة لتغطية جميع مدارسه بكاميرات المراقبة في المراحل القادمة ضمن جدولة زمنية.

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