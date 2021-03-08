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بالفيديو.. الدفاع المدني يباشر حريقًا متطورًا في ناقلة مشتقات بترولية بصبيا

أدى إلى تضرر عددٍ من المركبات وأنباء عن وقوع إصابات وحالة وفاة

تباشر الفرق الإسعافية وفرق الدفاع المدني بصبيا حريقًا متطورًا في ناقلة مشتقات بترولية بمحافظة صبيا، وتشير المعلومات إلى تضرر عددٍ من المركبات وسط أنباء عن إصابات وحالة وفاة.

وتفصيلاً، بيّنت المعلومات الأولية أن النيران اندلعت من ناقلة مشتقات بترولية وتسربت كميات منه إلى الطريق ما تسبب في تمدد رقعة النيران وتسببت في حريق لمركبة أخرى.


ومازالت الفرق المختصة تباشر الحادث في طريق قرية أبو السلع بمحافظة صبيا .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الدفاع المدني يباشر حريقًا متطورًا في ناقلة مشتقات بترولية بصبيا
سبق

تباشر الفرق الإسعافية وفرق الدفاع المدني بصبيا حريقًا متطورًا في ناقلة مشتقات بترولية بمحافظة صبيا، وتشير المعلومات إلى تضرر عددٍ من المركبات وسط أنباء عن إصابات وحالة وفاة.

وتفصيلاً، بيّنت المعلومات الأولية أن النيران اندلعت من ناقلة مشتقات بترولية وتسربت كميات منه إلى الطريق ما تسبب في تمدد رقعة النيران وتسببت في حريق لمركبة أخرى.


ومازالت الفرق المختصة تباشر الحادث في طريق قرية أبو السلع بمحافظة صبيا .

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
10:49 PM

بالفيديو.. الدفاع المدني يباشر حريقًا متطورًا في ناقلة مشتقات بترولية بصبيا

أدى إلى تضرر عددٍ من المركبات وأنباء عن وقوع إصابات وحالة وفاة

A A A
محمد المواسي - جازان
2
2,525

تباشر الفرق الإسعافية وفرق الدفاع المدني بصبيا حريقًا متطورًا في ناقلة مشتقات بترولية بمحافظة صبيا، وتشير المعلومات إلى تضرر عددٍ من المركبات وسط أنباء عن إصابات وحالة وفاة.

وتفصيلاً، بيّنت المعلومات الأولية أن النيران اندلعت من ناقلة مشتقات بترولية وتسربت كميات منه إلى الطريق ما تسبب في تمدد رقعة النيران وتسببت في حريق لمركبة أخرى.


ومازالت الفرق المختصة تباشر الحادث في طريق قرية أبو السلع بمحافظة صبيا .

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