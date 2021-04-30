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"هدية مكة" تبدأ بإخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران.. هذه آليتها

تغطي حاجة ألفي يتيم وأسرهم وتوفير لحوم وكميات كبيرة من الأرز

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في تنفيذ مشروع إخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران، والذي يستمر لمدة أسبوع كامل بذبح 150 ذبيحة يومياً، حيث تسلم اللحوم طازجةً إلى الأسر المسجلين بجمعية كافل لرعاية الأيتام مع 20 كجم من الأرز لكل أسرة؛ وذلك لتغطية حاجة أكثر من ألفي يتيم بمكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لجمعية هدية منصور العامر أن هدية تحرص على وصول الصدقات والكفارات إلى مستحقيها، وأن هذه الشراكة المجتمعية بين الجمعيتين جاءت بهدف الرعاية للأيتام والاعتناء بهم وذويهم في مكة المكرمة.

ووصف "العامر" البرنامج الرئيسي الخامس بجمعية هدية "الوكالات" بالبرنامج الكبير والواسع من حيث تنوع مشاريعه واتساع دائرة مستفيديه من ضيوف الرحمن الذين يقومون بإنابة الجمعية عنهم في إخراج كفارة الدم أو النذر أو الصدقة أو كفارة محظورات الإحرام، فتحمل عنه الجمعية مشقة التنفيذ بعد التأكد من تحقق الشروط الشرعية من خلال لجنتها الشرعية لتصل لمستحقي الكفارات أو الصدقات من فقراء الحرم؛ مبيناً أن هدية تهدف للوصول من خلال هذا البرنامج إلى 2,125 يتيماً بمكة المكرمة.

وأشار إلى أن الجمعية تفتح أبواب مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين لاستقبال الراغبين في إخراج الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك، وتقدم متجر هدية الالكتروني: HGC.org.sa، كبديل إلكتروني يمكن الاستفادة منه في إتمام الطلبات، بالإضافة إلى التحويل للجمعية عبر حساباتها البنكية المعلنة في منصات التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدية مكة" تبدأ بإخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران.. هذه آليتها
سبق

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في تنفيذ مشروع إخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران، والذي يستمر لمدة أسبوع كامل بذبح 150 ذبيحة يومياً، حيث تسلم اللحوم طازجةً إلى الأسر المسجلين بجمعية كافل لرعاية الأيتام مع 20 كجم من الأرز لكل أسرة؛ وذلك لتغطية حاجة أكثر من ألفي يتيم بمكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لجمعية هدية منصور العامر أن هدية تحرص على وصول الصدقات والكفارات إلى مستحقيها، وأن هذه الشراكة المجتمعية بين الجمعيتين جاءت بهدف الرعاية للأيتام والاعتناء بهم وذويهم في مكة المكرمة.

ووصف "العامر" البرنامج الرئيسي الخامس بجمعية هدية "الوكالات" بالبرنامج الكبير والواسع من حيث تنوع مشاريعه واتساع دائرة مستفيديه من ضيوف الرحمن الذين يقومون بإنابة الجمعية عنهم في إخراج كفارة الدم أو النذر أو الصدقة أو كفارة محظورات الإحرام، فتحمل عنه الجمعية مشقة التنفيذ بعد التأكد من تحقق الشروط الشرعية من خلال لجنتها الشرعية لتصل لمستحقي الكفارات أو الصدقات من فقراء الحرم؛ مبيناً أن هدية تهدف للوصول من خلال هذا البرنامج إلى 2,125 يتيماً بمكة المكرمة.

وأشار إلى أن الجمعية تفتح أبواب مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين لاستقبال الراغبين في إخراج الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك، وتقدم متجر هدية الالكتروني: HGC.org.sa، كبديل إلكتروني يمكن الاستفادة منه في إتمام الطلبات، بالإضافة إلى التحويل للجمعية عبر حساباتها البنكية المعلنة في منصات التواصل الاجتماعي.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
10:30 PM

"هدية مكة" تبدأ بإخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران.. هذه آليتها

تغطي حاجة ألفي يتيم وأسرهم وتوفير لحوم وكميات كبيرة من الأرز

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
4,125

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في تنفيذ مشروع إخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران، والذي يستمر لمدة أسبوع كامل بذبح 150 ذبيحة يومياً، حيث تسلم اللحوم طازجةً إلى الأسر المسجلين بجمعية كافل لرعاية الأيتام مع 20 كجم من الأرز لكل أسرة؛ وذلك لتغطية حاجة أكثر من ألفي يتيم بمكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لجمعية هدية منصور العامر أن هدية تحرص على وصول الصدقات والكفارات إلى مستحقيها، وأن هذه الشراكة المجتمعية بين الجمعيتين جاءت بهدف الرعاية للأيتام والاعتناء بهم وذويهم في مكة المكرمة.

ووصف "العامر" البرنامج الرئيسي الخامس بجمعية هدية "الوكالات" بالبرنامج الكبير والواسع من حيث تنوع مشاريعه واتساع دائرة مستفيديه من ضيوف الرحمن الذين يقومون بإنابة الجمعية عنهم في إخراج كفارة الدم أو النذر أو الصدقة أو كفارة محظورات الإحرام، فتحمل عنه الجمعية مشقة التنفيذ بعد التأكد من تحقق الشروط الشرعية من خلال لجنتها الشرعية لتصل لمستحقي الكفارات أو الصدقات من فقراء الحرم؛ مبيناً أن هدية تهدف للوصول من خلال هذا البرنامج إلى 2,125 يتيماً بمكة المكرمة.

وأشار إلى أن الجمعية تفتح أبواب مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين لاستقبال الراغبين في إخراج الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك، وتقدم متجر هدية الالكتروني: HGC.org.sa، كبديل إلكتروني يمكن الاستفادة منه في إتمام الطلبات، بالإضافة إلى التحويل للجمعية عبر حساباتها البنكية المعلنة في منصات التواصل الاجتماعي.

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