وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن سحبٍ رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة ومحافظات جدة والجموم وبحرة وخليص.

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-15 نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن سحبٍ رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة ومحافظات جدة والجموم وبحرة وخليص. وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 11:13 AM

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة "الوطني للارصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة 9 مساءً





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن سحبٍ رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة ومحافظات جدة والجموم وبحرة وخليص.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.