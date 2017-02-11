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شاهد .. إزالة إحداثات غير نظامية بمساحة ١.٥ مليون م٢ جنوب الطائف

عبارة عن أحواش للماشية وأسلاك شائكة وعقوم وبتر أسمنتية أقامها محدثون

أزالت الفرق الرقابية بأمانة الطائف ممثلةً في بلدية جنوب الفرعية تعديات وتحديثات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء المراد استغلالها والاستيلاء عليها بجنوب الطائف.

وأقام المحدثون غرفاً سكنية من الهنقر، وأحواشاً للماشية، وأسلاكاً شائكة، وعقوماً، وبتراً أسمنتية، ونشر هياكل خربة وتالفة بهدف حيازة الأراضي مستغلين الطبيعة البيئية للموقع، حيث تجاوزت التعديات المضبوطة مليوناً وخمسمائة ألف متر مربع.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيانٍ لها ورد "سبق"، أن الآليات باشرت أعمال الإزالة فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين بمشاركة لجنة التعديات بجنوب الطائف والقوة الأمنية المختصة، كما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ أعمال الرقابة على المواقع المجاورة والمحيطة لضمان سلامتها من التعديات والإحداثات غير النظامية.

وحذّرت أمانة الطائف من التعدّي على الأراضي الحكومية لافتة إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات الرادعة، مشيرةً إلى أنها ستواصل حملاتها الرقابية لمكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية من خلال 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية، حيث تعمل فرق ميدانية على متابعة التعديات ورصدها وإزالتها بالتعاون مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة بشكل فوري.

أمانة الطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. إزالة إحداثات غير نظامية بمساحة ١.٥ مليون م٢ جنوب الطائف
سبق

أزالت الفرق الرقابية بأمانة الطائف ممثلةً في بلدية جنوب الفرعية تعديات وتحديثات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء المراد استغلالها والاستيلاء عليها بجنوب الطائف.

وأقام المحدثون غرفاً سكنية من الهنقر، وأحواشاً للماشية، وأسلاكاً شائكة، وعقوماً، وبتراً أسمنتية، ونشر هياكل خربة وتالفة بهدف حيازة الأراضي مستغلين الطبيعة البيئية للموقع، حيث تجاوزت التعديات المضبوطة مليوناً وخمسمائة ألف متر مربع.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيانٍ لها ورد "سبق"، أن الآليات باشرت أعمال الإزالة فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين بمشاركة لجنة التعديات بجنوب الطائف والقوة الأمنية المختصة، كما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ أعمال الرقابة على المواقع المجاورة والمحيطة لضمان سلامتها من التعديات والإحداثات غير النظامية.

وحذّرت أمانة الطائف من التعدّي على الأراضي الحكومية لافتة إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات الرادعة، مشيرةً إلى أنها ستواصل حملاتها الرقابية لمكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية من خلال 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية، حيث تعمل فرق ميدانية على متابعة التعديات ورصدها وإزالتها بالتعاون مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة بشكل فوري.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:45 AM

شاهد .. إزالة إحداثات غير نظامية بمساحة ١.٥ مليون م٢ جنوب الطائف

عبارة عن أحواش للماشية وأسلاك شائكة وعقوم وبتر أسمنتية أقامها محدثون

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فهد العتيبي - الطائف
0
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أزالت الفرق الرقابية بأمانة الطائف ممثلةً في بلدية جنوب الفرعية تعديات وتحديثات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء المراد استغلالها والاستيلاء عليها بجنوب الطائف.

وأقام المحدثون غرفاً سكنية من الهنقر، وأحواشاً للماشية، وأسلاكاً شائكة، وعقوماً، وبتراً أسمنتية، ونشر هياكل خربة وتالفة بهدف حيازة الأراضي مستغلين الطبيعة البيئية للموقع، حيث تجاوزت التعديات المضبوطة مليوناً وخمسمائة ألف متر مربع.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيانٍ لها ورد "سبق"، أن الآليات باشرت أعمال الإزالة فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين بمشاركة لجنة التعديات بجنوب الطائف والقوة الأمنية المختصة، كما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ أعمال الرقابة على المواقع المجاورة والمحيطة لضمان سلامتها من التعديات والإحداثات غير النظامية.

وحذّرت أمانة الطائف من التعدّي على الأراضي الحكومية لافتة إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات الرادعة، مشيرةً إلى أنها ستواصل حملاتها الرقابية لمكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية من خلال 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية، حيث تعمل فرق ميدانية على متابعة التعديات ورصدها وإزالتها بالتعاون مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة بشكل فوري.

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