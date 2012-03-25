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أكاديمية مهد الرياضية تطلق برنامج مهد 21.. المخصص لكرة القدم

لمدة ستة أسابيع ومخصص لمواليد 2008

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية اليوم الأربعاء عن بدء برنامج "مهد 2021"، والمخصص لمواليد 2008 "رياضة كرة القدم" لمدة ستة أسابيع، بعد اجتياز جولة مهد الرياض والتي امتدّت على مدار شهرين تم فيها اختبار أكثر من عشرة آلاف موهبة، كما سينضم لذات البرنامج من تمكّن من اجتياز تجارب الأداء لمواليد 2009، 2010 بعد عيد الفطر المبارك، إذ تم التواصل مع جميع المواهب المختارة لإبلاغها بالموعد المحدد لكل موهبة لبدء برنامج "مهد 2021".

‎وحددت إدارة مهد برنامجاً مختلفاً للمواهب "فئة 6 – 9 سنوات"، بمختلف مواقع الرياض وستتولى الأكاديمية عملية الإشراف المباشر عليهم من خلال مراكز التكوين والتي تهدف إلى تطوير المواهب، كما سيتم في وقتٍ لاحق إطلاق برنامج مخصص للمواهب المسجلة في الألعاب المختلفة.

‎من جانبه أكد رئيس الأكاديمية عبد الله بن حمّاد، أن انطلاق برنامج "مهد 2021"، انطلاقة حقيقية أخرى في مشوار أكاديمية مهد، نحو الهدف الذي أُنشئت من أجله، بصناعة جيل رياضي جديد يمكنه المنافسة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية، مشيرًا:" من مستهدفات رؤية المملكة 2030 أن يصبح لدينا أبطال رياضيون في مختلف الألعاب، وهذا ما نعمل على تحقيقه من خلال ما نقوم به حالياً من برامج تطوير وتدريب بدعمٍ مباشر من برنامج جودة الحياة."

‎وأضاف:" ما شاهدناه خلال جولة مهد الرياض طوال الفترة السابقة، يثبت ما تحدثنا عنه في وقتٍ سابق بامتلاكنا لعددٍ كبير من المواهب الرياضية، لكنها بحاجة إلى الرعاية والاهتمام وهذا ما نقوم به حالياً في مهد."

‎واختتم رئيس الأكاديمية حديثه، بأن الخطة المستقبلية تتضمّن توسعاً في تجارب الأداء والمراكز التابعة لمهد، لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أكاديمية مهد الرياضية تطلق برنامج مهد 21.. المخصص لكرة القدم
سبق

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية اليوم الأربعاء عن بدء برنامج "مهد 2021"، والمخصص لمواليد 2008 "رياضة كرة القدم" لمدة ستة أسابيع، بعد اجتياز جولة مهد الرياض والتي امتدّت على مدار شهرين تم فيها اختبار أكثر من عشرة آلاف موهبة، كما سينضم لذات البرنامج من تمكّن من اجتياز تجارب الأداء لمواليد 2009، 2010 بعد عيد الفطر المبارك، إذ تم التواصل مع جميع المواهب المختارة لإبلاغها بالموعد المحدد لكل موهبة لبدء برنامج "مهد 2021".

‎وحددت إدارة مهد برنامجاً مختلفاً للمواهب "فئة 6 – 9 سنوات"، بمختلف مواقع الرياض وستتولى الأكاديمية عملية الإشراف المباشر عليهم من خلال مراكز التكوين والتي تهدف إلى تطوير المواهب، كما سيتم في وقتٍ لاحق إطلاق برنامج مخصص للمواهب المسجلة في الألعاب المختلفة.

‎من جانبه أكد رئيس الأكاديمية عبد الله بن حمّاد، أن انطلاق برنامج "مهد 2021"، انطلاقة حقيقية أخرى في مشوار أكاديمية مهد، نحو الهدف الذي أُنشئت من أجله، بصناعة جيل رياضي جديد يمكنه المنافسة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية، مشيرًا:" من مستهدفات رؤية المملكة 2030 أن يصبح لدينا أبطال رياضيون في مختلف الألعاب، وهذا ما نعمل على تحقيقه من خلال ما نقوم به حالياً من برامج تطوير وتدريب بدعمٍ مباشر من برنامج جودة الحياة."

‎وأضاف:" ما شاهدناه خلال جولة مهد الرياض طوال الفترة السابقة، يثبت ما تحدثنا عنه في وقتٍ سابق بامتلاكنا لعددٍ كبير من المواهب الرياضية، لكنها بحاجة إلى الرعاية والاهتمام وهذا ما نقوم به حالياً في مهد."

‎واختتم رئيس الأكاديمية حديثه، بأن الخطة المستقبلية تتضمّن توسعاً في تجارب الأداء والمراكز التابعة لمهد، لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:44 PM

أكاديمية مهد الرياضية تطلق برنامج مهد 21.. المخصص لكرة القدم

لمدة ستة أسابيع ومخصص لمواليد 2008

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أكاديمية مهد الرياضية اليوم الأربعاء عن بدء برنامج "مهد 2021"، والمخصص لمواليد 2008 "رياضة كرة القدم" لمدة ستة أسابيع، بعد اجتياز جولة مهد الرياض والتي امتدّت على مدار شهرين تم فيها اختبار أكثر من عشرة آلاف موهبة، كما سينضم لذات البرنامج من تمكّن من اجتياز تجارب الأداء لمواليد 2009، 2010 بعد عيد الفطر المبارك، إذ تم التواصل مع جميع المواهب المختارة لإبلاغها بالموعد المحدد لكل موهبة لبدء برنامج "مهد 2021".

‎وحددت إدارة مهد برنامجاً مختلفاً للمواهب "فئة 6 – 9 سنوات"، بمختلف مواقع الرياض وستتولى الأكاديمية عملية الإشراف المباشر عليهم من خلال مراكز التكوين والتي تهدف إلى تطوير المواهب، كما سيتم في وقتٍ لاحق إطلاق برنامج مخصص للمواهب المسجلة في الألعاب المختلفة.

‎من جانبه أكد رئيس الأكاديمية عبد الله بن حمّاد، أن انطلاق برنامج "مهد 2021"، انطلاقة حقيقية أخرى في مشوار أكاديمية مهد، نحو الهدف الذي أُنشئت من أجله، بصناعة جيل رياضي جديد يمكنه المنافسة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية، مشيرًا:" من مستهدفات رؤية المملكة 2030 أن يصبح لدينا أبطال رياضيون في مختلف الألعاب، وهذا ما نعمل على تحقيقه من خلال ما نقوم به حالياً من برامج تطوير وتدريب بدعمٍ مباشر من برنامج جودة الحياة."

‎وأضاف:" ما شاهدناه خلال جولة مهد الرياض طوال الفترة السابقة، يثبت ما تحدثنا عنه في وقتٍ سابق بامتلاكنا لعددٍ كبير من المواهب الرياضية، لكنها بحاجة إلى الرعاية والاهتمام وهذا ما نقوم به حالياً في مهد."

‎واختتم رئيس الأكاديمية حديثه، بأن الخطة المستقبلية تتضمّن توسعاً في تجارب الأداء والمراكز التابعة لمهد، لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة.

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