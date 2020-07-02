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616 زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة في الرياض.. تحسينًا للمشهد الحضري

الأمانة تكشف: زرعنا 103.595 في المدينة خلال أسبوع.. رؤية طموحة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.

وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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616 زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة في الرياض.. تحسينًا للمشهد الحضري
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.

وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:03 AM

616 زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة في الرياض.. تحسينًا للمشهد الحضري

الأمانة تكشف: زرعنا 103.595 في المدينة خلال أسبوع.. رؤية طموحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,090

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.

وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.

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