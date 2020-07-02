616 زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة في الرياض.. تحسينًا للمشهد الحضري

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.
وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.
وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.أمانة الرياض الرياض
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.
وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.
وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.