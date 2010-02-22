النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" يعتزم تنصيب نفسه مرشحًا رئاسيًا للجمهوريين في 2024

سيعمد إلى إظهار نفوذه الحزبي في مؤتمر الأحد المقبل

نقل موقع "أكسيوس" عن حلفاء للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يعتزم تنصيب نفسه كمرشح رئاسي مفترض للحزب الجمهوري في انتخابات 2024، وذلك خلال الخطاب الذي سيلقيه في مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأحد المقبل، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وذكر حلفاء "ترامب"، أنه يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيس بعنوان "استعراض القوة".

ومن ناحية أخرى، ذكر مستشار قديم أن "خلاصة رسالة ترامب ستكون، ربما لا أمتلك حسابًا على تويتر أو مكتبًا في البيت الأبيض.. لكنني ما زلت مسؤولاً".

واعتبر المستشار أن "الانتقام هو هوس ترامب".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" يعتزم تنصيب نفسه مرشحًا رئاسيًا للجمهوريين في 2024
سبق

نقل موقع "أكسيوس" عن حلفاء للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يعتزم تنصيب نفسه كمرشح رئاسي مفترض للحزب الجمهوري في انتخابات 2024، وذلك خلال الخطاب الذي سيلقيه في مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأحد المقبل، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وذكر حلفاء "ترامب"، أنه يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيس بعنوان "استعراض القوة".

ومن ناحية أخرى، ذكر مستشار قديم أن "خلاصة رسالة ترامب ستكون، ربما لا أمتلك حسابًا على تويتر أو مكتبًا في البيت الأبيض.. لكنني ما زلت مسؤولاً".

واعتبر المستشار أن "الانتقام هو هوس ترامب".

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:10 PM

"ترامب" يعتزم تنصيب نفسه مرشحًا رئاسيًا للجمهوريين في 2024

سيعمد إلى إظهار نفوذه الحزبي في مؤتمر الأحد المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,129

نقل موقع "أكسيوس" عن حلفاء للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يعتزم تنصيب نفسه كمرشح رئاسي مفترض للحزب الجمهوري في انتخابات 2024، وذلك خلال الخطاب الذي سيلقيه في مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأحد المقبل، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وذكر حلفاء "ترامب"، أنه يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيس بعنوان "استعراض القوة".

ومن ناحية أخرى، ذكر مستشار قديم أن "خلاصة رسالة ترامب ستكون، ربما لا أمتلك حسابًا على تويتر أو مكتبًا في البيت الأبيض.. لكنني ما زلت مسؤولاً".

واعتبر المستشار أن "الانتقام هو هوس ترامب".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,138
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,730

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة