بتوصية من المدرب.. الاتحاد يسعى لترميم صفوفه محلياً وخارجياً

يسعى نادي الاتحاد إلى ترميم صفوف فريقه الكروي الأول خلال الفترة المقبلة القريبة، حيث سرت أنباء عن التعاقد مع أكثر من لاعب، مع انطلاق الموسم الرياضي المقبل.

وطالب المدير الفني للفريق "كاريلي " بالتعاقد مع مدافع إلى جانب المدافعين زياد الصحفي والبرازيلي برونو اوفيني، من أجل ترميم خط الدفاع.



كما طالب "كاريلي " بالبحث عن لاعب محلي وآخر بدلاً من المغربي كريم الأحمدي، في حال رفض الأخير إكمال الموسم مع الفريق.



