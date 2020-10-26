"القمعري" رئيسًا للعلاقات العامة بالمركز الطبى للقوات المسلحة بمكة

أصدر اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف قرارًا بتكليف سعيد بن عبدالرحمن القمعري رئيسًا لقسم العلاقات العامة بمركز القوات المسلحة الطبي بمكة المكرمة.
أصدر اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف قرارًا بتكليف سعيد بن عبدالرحمن القمعري رئيسًا لقسم العلاقات العامة بمركز القوات المسلحة الطبي بمكة المكرمة.
أصدر اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف قرارًا بتكليف سعيد بن عبدالرحمن القمعري رئيسًا لقسم العلاقات العامة بمركز القوات المسلحة الطبي بمكة المكرمة.
أصدر اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف قرارًا بتكليف سعيد بن عبدالرحمن القمعري رئيسًا لقسم العلاقات العامة بمركز القوات المسلحة الطبي بمكة المكرمة.