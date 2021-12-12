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"النظرة ما تكفي".. حملةٌ لتعريف المستهلك بالأجهزة الأكثر كفاءة باستخدام "تأكد"

تستمر لمدة شهر ضمن جهود ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم الأحد حملة #النظرة_ما_تكفي، التي تهدف إلى حث المجتمع على التحقق من ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية (المكيفات، الغسالات، الثلاجات، المجففات) وكذلك الإنارة والإطارات والمركبات وغيرها؛ لمعرفة الأجهزة الأكثر كفاءة في الاستهلاك باستخدام تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز.

وتعد هذه الحملة التي تستمر على مدى شهر امتدادًا لسلسلة الحملات التوعوية التي بدأها المركز منذ 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة؛ حيث يأمل القائمون على هذا البرنامج؛ من خلال هذه الحملات التوعوية الواسعة الانتشار؛ فضلًا عن العديد من المبادرات والممكنات؛ أن تسهم في الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك.

ومن أهداف الحملة تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك الذي يعد المحور الأساسي في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات وغيرها، من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

ويتميز تطبيق "تأكد" بخاصية حساب استهلاك الوقود سنويًّا، والتعرف على الاستهلاك السنوي للأجهزة الكهربائية وكذلك سعة الأجهزة الكهربائية وسعة محركات السيارات، والتعرف على بلد صنع المنتج، كما يوفر خدمة الاستعلام عن المركبات المستوردة ومعرفة المنتجات المستدعاة من وزارة التجارة.

وإلى جانب هذه المميزات يوفر التطبيق جميعَ بطاقات كفاءة الطاقة لاستعراضها من قِبَل المستهلك والتعرف على تفاصيلها؛ حيث يمكن التأكد مباشرة من معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع Code QR الموجود على بطاقة الكفاءة؛ وبالتالي معرفة قائمة الأجهزة الأكثر كفاءة في السوق.

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"النظرة ما تكفي".. حملةٌ لتعريف المستهلك بالأجهزة الأكثر كفاءة باستخدام "تأكد"
سبق

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم الأحد حملة #النظرة_ما_تكفي، التي تهدف إلى حث المجتمع على التحقق من ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية (المكيفات، الغسالات، الثلاجات، المجففات) وكذلك الإنارة والإطارات والمركبات وغيرها؛ لمعرفة الأجهزة الأكثر كفاءة في الاستهلاك باستخدام تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز.

وتعد هذه الحملة التي تستمر على مدى شهر امتدادًا لسلسلة الحملات التوعوية التي بدأها المركز منذ 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة؛ حيث يأمل القائمون على هذا البرنامج؛ من خلال هذه الحملات التوعوية الواسعة الانتشار؛ فضلًا عن العديد من المبادرات والممكنات؛ أن تسهم في الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك.

ومن أهداف الحملة تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك الذي يعد المحور الأساسي في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات وغيرها، من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

ويتميز تطبيق "تأكد" بخاصية حساب استهلاك الوقود سنويًّا، والتعرف على الاستهلاك السنوي للأجهزة الكهربائية وكذلك سعة الأجهزة الكهربائية وسعة محركات السيارات، والتعرف على بلد صنع المنتج، كما يوفر خدمة الاستعلام عن المركبات المستوردة ومعرفة المنتجات المستدعاة من وزارة التجارة.

وإلى جانب هذه المميزات يوفر التطبيق جميعَ بطاقات كفاءة الطاقة لاستعراضها من قِبَل المستهلك والتعرف على تفاصيلها؛ حيث يمكن التأكد مباشرة من معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع Code QR الموجود على بطاقة الكفاءة؛ وبالتالي معرفة قائمة الأجهزة الأكثر كفاءة في السوق.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
10:40 AM

"النظرة ما تكفي".. حملةٌ لتعريف المستهلك بالأجهزة الأكثر كفاءة باستخدام "تأكد"

تستمر لمدة شهر ضمن جهود ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم الأحد حملة #النظرة_ما_تكفي، التي تهدف إلى حث المجتمع على التحقق من ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية (المكيفات، الغسالات، الثلاجات، المجففات) وكذلك الإنارة والإطارات والمركبات وغيرها؛ لمعرفة الأجهزة الأكثر كفاءة في الاستهلاك باستخدام تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز.

وتعد هذه الحملة التي تستمر على مدى شهر امتدادًا لسلسلة الحملات التوعوية التي بدأها المركز منذ 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة؛ حيث يأمل القائمون على هذا البرنامج؛ من خلال هذه الحملات التوعوية الواسعة الانتشار؛ فضلًا عن العديد من المبادرات والممكنات؛ أن تسهم في الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك.

ومن أهداف الحملة تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك الذي يعد المحور الأساسي في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات وغيرها، من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

ويتميز تطبيق "تأكد" بخاصية حساب استهلاك الوقود سنويًّا، والتعرف على الاستهلاك السنوي للأجهزة الكهربائية وكذلك سعة الأجهزة الكهربائية وسعة محركات السيارات، والتعرف على بلد صنع المنتج، كما يوفر خدمة الاستعلام عن المركبات المستوردة ومعرفة المنتجات المستدعاة من وزارة التجارة.

وإلى جانب هذه المميزات يوفر التطبيق جميعَ بطاقات كفاءة الطاقة لاستعراضها من قِبَل المستهلك والتعرف على تفاصيلها؛ حيث يمكن التأكد مباشرة من معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع Code QR الموجود على بطاقة الكفاءة؛ وبالتالي معرفة قائمة الأجهزة الأكثر كفاءة في السوق.

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