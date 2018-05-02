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شاهد.. جولات مستشفى الأفلاج تُغلق صيدلية أهلية ومركز بصريات

"آل ظافر": بعد ثبوت مخالفات عليهما.. وإكمال الإجراءات النظامية بحقهما

أغلق القطاع الأهلي بمستشفى الأفلاج العام صيدلية أهلية ومركز بصريات بالأفلاج اليوم، بعد ثبوت مخالفات عدة عليهما.

من جهته أكد مدير العلاقات العام والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ "سبق"، أنه بتوجيه من مدير المستشفى إبراهيم بن سحمان آل شريد، جرى تكثيف الجولات الرقابية، من قبل لجنة الإشراف على القطاع الطبي الخاص للتأكد من سلامة الإجراءات وحماية للمرضى والمراجعين لتك المرفقات. وعليه تم إغلاق صيدلية أهلية وكذلك مركز بصريات في المحافظة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ثبوت مخالفات عدة.

وأضاف: تم تسجيل محاضر الإغلاق وتوجيههم للجنة المخالفات الطبية لإكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتابع "آل ظافر": تأتي لك الإجراءات والجولات حرصاً من إدارة مستشفى الأفلاج العام بضرورة الإشراف على القطاعات الصحية الأهلية بالمحافظة والتأكد من تطبيق جميع سياسات وإجراءات العمل بها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، فيما يخدم المراجع والمريض وجميع المستفيدين من القطاع الطبي الأهلي.

واختتم بقوله: تهيب إدارة المستشفى بضرورة اتباع جميع التعليمات واللوائح الصادرة بهذا الشأن من قبل القطاع الصحي الأهلي.

يذكر أن مستشفى الأفلاج العام يقوم بجولات مكثفة على القطاع الصحي العام والخاص؛ لتأكيد ضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وفق أعلى معايير الجودة.

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شاهد.. جولات مستشفى الأفلاج تُغلق صيدلية أهلية ومركز بصريات
سبق

أغلق القطاع الأهلي بمستشفى الأفلاج العام صيدلية أهلية ومركز بصريات بالأفلاج اليوم، بعد ثبوت مخالفات عدة عليهما.

من جهته أكد مدير العلاقات العام والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ "سبق"، أنه بتوجيه من مدير المستشفى إبراهيم بن سحمان آل شريد، جرى تكثيف الجولات الرقابية، من قبل لجنة الإشراف على القطاع الطبي الخاص للتأكد من سلامة الإجراءات وحماية للمرضى والمراجعين لتك المرفقات. وعليه تم إغلاق صيدلية أهلية وكذلك مركز بصريات في المحافظة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ثبوت مخالفات عدة.

وأضاف: تم تسجيل محاضر الإغلاق وتوجيههم للجنة المخالفات الطبية لإكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتابع "آل ظافر": تأتي لك الإجراءات والجولات حرصاً من إدارة مستشفى الأفلاج العام بضرورة الإشراف على القطاعات الصحية الأهلية بالمحافظة والتأكد من تطبيق جميع سياسات وإجراءات العمل بها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، فيما يخدم المراجع والمريض وجميع المستفيدين من القطاع الطبي الأهلي.

واختتم بقوله: تهيب إدارة المستشفى بضرورة اتباع جميع التعليمات واللوائح الصادرة بهذا الشأن من قبل القطاع الصحي الأهلي.

يذكر أن مستشفى الأفلاج العام يقوم بجولات مكثفة على القطاع الصحي العام والخاص؛ لتأكيد ضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وفق أعلى معايير الجودة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:44 PM

شاهد.. جولات مستشفى الأفلاج تُغلق صيدلية أهلية ومركز بصريات

"آل ظافر": بعد ثبوت مخالفات عليهما.. وإكمال الإجراءات النظامية بحقهما

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أغلق القطاع الأهلي بمستشفى الأفلاج العام صيدلية أهلية ومركز بصريات بالأفلاج اليوم، بعد ثبوت مخالفات عدة عليهما.

من جهته أكد مدير العلاقات العام والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ "سبق"، أنه بتوجيه من مدير المستشفى إبراهيم بن سحمان آل شريد، جرى تكثيف الجولات الرقابية، من قبل لجنة الإشراف على القطاع الطبي الخاص للتأكد من سلامة الإجراءات وحماية للمرضى والمراجعين لتك المرفقات. وعليه تم إغلاق صيدلية أهلية وكذلك مركز بصريات في المحافظة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ثبوت مخالفات عدة.

وأضاف: تم تسجيل محاضر الإغلاق وتوجيههم للجنة المخالفات الطبية لإكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتابع "آل ظافر": تأتي لك الإجراءات والجولات حرصاً من إدارة مستشفى الأفلاج العام بضرورة الإشراف على القطاعات الصحية الأهلية بالمحافظة والتأكد من تطبيق جميع سياسات وإجراءات العمل بها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، فيما يخدم المراجع والمريض وجميع المستفيدين من القطاع الطبي الأهلي.

واختتم بقوله: تهيب إدارة المستشفى بضرورة اتباع جميع التعليمات واللوائح الصادرة بهذا الشأن من قبل القطاع الصحي الأهلي.

يذكر أن مستشفى الأفلاج العام يقوم بجولات مكثفة على القطاع الصحي العام والخاص؛ لتأكيد ضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وفق أعلى معايير الجودة.

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