النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السعودية" تضيف رحلة يومية ثانية إلى لندن.. خطط للنمو واستقطاب للضيوف

بها يصبح إجمالي الرحلات 28 أسبوعياً للاتجاهين والسعة المقعدية 8100

أعلنت الخطوط السعودية إضافة رحلة ثانية يومياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار هيثرو في لندن، ليصبح إجمالي عدد الرحلات (28) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، بينما ستبلغ السعة المقعدية أكثر من (8100) مقعد، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم خطط النمو السياحي الطموحة باستقطاب الضيوف من مختلف دول العالم إلى المملكة، وانطلاقاً من حرصها على توفير الرحلات والسعة المقعدية للوجهات التي تشهد معدلاً مرتفعاً للحجوزات.

وأعدت "السعودية" بهذه المناسبة، احتفالاً في صالة الفرسان بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور نائبة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة "آنا والترز"، والمدير العام للاتصال والشؤون الإعلامية عبدالله الشهراني.

يًذكَر أن الحركة التشغيلية للخطوط السعودية بين المملكة وبريطانيا تبلغ في المجمل (48) رحلة في الاتجاهين بسعة تزيد على (13900) رحلة، وتشمل إلى جانب الرحلات بين الرياض ولندن التي تبلغ (28) رحلة أسبوعية في الاتجاهين بسعة (8100) مقعد، 14 رحلة في الاتجاهين بين جدة ولندن بسعة أكثر من 4 آلاف مقعد، وكذلك 6 رحلات بين جدة ومانشستر بسعة تتجاوز "1700" مقعد.

وتحرص الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين، بما في ذلك تحصين طاقم الضيافة الجوية كافة، والتعقيم المستمر للطائرات، الأمر الذي أسهم في عدم تسجيل أي حالة على متن الرحلات، وقد تُوِّجت تلك الجهود بنيلها تصنيف "APEX" الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً؛ وذلك تقديراً لتطبيقها التدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السعودية" تضيف رحلة يومية ثانية إلى لندن.. خطط للنمو واستقطاب للضيوف
سبق

أعلنت الخطوط السعودية إضافة رحلة ثانية يومياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار هيثرو في لندن، ليصبح إجمالي عدد الرحلات (28) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، بينما ستبلغ السعة المقعدية أكثر من (8100) مقعد، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم خطط النمو السياحي الطموحة باستقطاب الضيوف من مختلف دول العالم إلى المملكة، وانطلاقاً من حرصها على توفير الرحلات والسعة المقعدية للوجهات التي تشهد معدلاً مرتفعاً للحجوزات.

وأعدت "السعودية" بهذه المناسبة، احتفالاً في صالة الفرسان بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور نائبة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة "آنا والترز"، والمدير العام للاتصال والشؤون الإعلامية عبدالله الشهراني.

يًذكَر أن الحركة التشغيلية للخطوط السعودية بين المملكة وبريطانيا تبلغ في المجمل (48) رحلة في الاتجاهين بسعة تزيد على (13900) رحلة، وتشمل إلى جانب الرحلات بين الرياض ولندن التي تبلغ (28) رحلة أسبوعية في الاتجاهين بسعة (8100) مقعد، 14 رحلة في الاتجاهين بين جدة ولندن بسعة أكثر من 4 آلاف مقعد، وكذلك 6 رحلات بين جدة ومانشستر بسعة تتجاوز "1700" مقعد.

وتحرص الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين، بما في ذلك تحصين طاقم الضيافة الجوية كافة، والتعقيم المستمر للطائرات، الأمر الذي أسهم في عدم تسجيل أي حالة على متن الرحلات، وقد تُوِّجت تلك الجهود بنيلها تصنيف "APEX" الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً؛ وذلك تقديراً لتطبيقها التدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
12:09 PM

"السعودية" تضيف رحلة يومية ثانية إلى لندن.. خطط للنمو واستقطاب للضيوف

بها يصبح إجمالي الرحلات 28 أسبوعياً للاتجاهين والسعة المقعدية 8100

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
570

أعلنت الخطوط السعودية إضافة رحلة ثانية يومياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار هيثرو في لندن، ليصبح إجمالي عدد الرحلات (28) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، بينما ستبلغ السعة المقعدية أكثر من (8100) مقعد، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم خطط النمو السياحي الطموحة باستقطاب الضيوف من مختلف دول العالم إلى المملكة، وانطلاقاً من حرصها على توفير الرحلات والسعة المقعدية للوجهات التي تشهد معدلاً مرتفعاً للحجوزات.

وأعدت "السعودية" بهذه المناسبة، احتفالاً في صالة الفرسان بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور نائبة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة "آنا والترز"، والمدير العام للاتصال والشؤون الإعلامية عبدالله الشهراني.

يًذكَر أن الحركة التشغيلية للخطوط السعودية بين المملكة وبريطانيا تبلغ في المجمل (48) رحلة في الاتجاهين بسعة تزيد على (13900) رحلة، وتشمل إلى جانب الرحلات بين الرياض ولندن التي تبلغ (28) رحلة أسبوعية في الاتجاهين بسعة (8100) مقعد، 14 رحلة في الاتجاهين بين جدة ولندن بسعة أكثر من 4 آلاف مقعد، وكذلك 6 رحلات بين جدة ومانشستر بسعة تتجاوز "1700" مقعد.

وتحرص الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين، بما في ذلك تحصين طاقم الضيافة الجوية كافة، والتعقيم المستمر للطائرات، الأمر الذي أسهم في عدم تسجيل أي حالة على متن الرحلات، وقد تُوِّجت تلك الجهود بنيلها تصنيف "APEX" الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً؛ وذلك تقديراً لتطبيقها التدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,585
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,477
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,417

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة