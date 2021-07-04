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"الاتصالات" تعمل على هيكلة خطة التطوير لبناء مراكز بيانات ضخمة

لتتجاوز 1300 ميغاواط قبل 2030 مع استثمارات بقيمة 18 مليار دولار

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عملها على خطة التطوير؛ لبناء مراكز بيانات ضخمة في مناطق متعددة في أنحاء المملكة، كما قامت مجموعة من كبار المطورين والمستثمرين على تحديد المستهدفات في تطوير مراكز البيانات الضخمة المحايدة في المملكة.

وتفصيلاً، وضعت الوزارة خطة لإنشاء بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة، تماشيًا مع تسارع التحول الرقمي واعتماد التقنيات الجديدة في المملكة، ويشمل ذلك تطوير مراكز البيانات الضخمة التي تستوعب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، لتصبح المملكة مركزًا رقميًا رائدًا للحوسبة السحابية في المنطقة.

وتتوقع خطة الوزارة تسريع تطوير مراكز البيانات في المملكة لتتجاوز حاجز 1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030، مع استثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار في مراكز البيانات والطاقة المتجددة التي تخدم المنطقة.

وعملت الوزارة بشكل وثيق مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية في هذا النطاق لهيكلة مبادئ الأعمال الأساسية لتطوير مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية, كما قامت الوزارة بالعمل مع مركز الخليج للبيانات، والمعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، وفاس السعودية القابضة (FAS)، كمرحلة أولية للمزيد من الشركات المتوقع أن تعمل في هذا المجال وتحقق هذه المستهدفات.

وفي هذا الصدد، أوضح وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية الرقمية بسام البسام، أن ما تقوم به الوزارة يتمثل في تمكين شركائها للعب دور أكبر في المرحلة القادمة من رؤية المملكة 2030؛ لتحفيز النمو لدى مراكز البيانات الضخمة لجذب الاستثمارات الرقمية الأخرى، مثل مزودي الخدمات السحابية وناشري الألعاب ومشغلي خدمات بث الفيديو ومشغلي شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوطين خدماتهم داخل المملكة.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لمركز الخليج للبيانات طارق الأشرم، أن المنطقة تشهد طلبًا كبيرًا ومتزايدًا على خدمات بث "الفيديو" والخدمات السحابية، وذلك نتيجة الطلب المتزايد من قِبل المستخدمين لأدوات الترفيه الإلكتروني وألعاب "الإنترنت"، بالإضافة إلى التحول الرقمي المتسارع في القطاعين العام والخاص، لذلك من الطبيعي أن يقوم مقدمو الخدمات السحابية والناشرون بتوطين واستضافة عملياتهم في المنطقة، مؤكدًا أنهم سيعملون على تسخير خبراتهم العميقة للإسهام في بناء مراكز بيانات المستقبل.

وأفاد رئيس مجلس إدارة المعمر لأنظمة المعلومات خالد المعمر، بأن الاستثمار سيتيح اليوم في مراكز البيانات الضخمة تطوير دور فعّال في تسهيل التحول الاقتصادي.

وأشار رئيس مجلس إدارة FAS السعودية القابضة فواز عبدالعزيز الحكير بدوره، إلى قيامهم بتنويع أنشطتهم على مدار العقد الماضي، ومن المؤكد أن تطوير مراكز بيانات ضخمة وخدمات المشاركة يُكمل محفظة الأعمال العقارية والترفيهية، نظرًا للنمو السريع للرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وبث "الفيديو الذي نشهده اليوم".

يُذكر أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لتحفيز تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة وتعزيز دورها في ربط العالم، كما أطلقت الحكومة مبادرة وطنية لربط أكثر من 3,5 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وتغطية 70 من المناطق النائية بشبكات النطاق العريض اللاسلكية، وأطلقت أول مقسم "إنترنت" محايد (SAIX) في المملكة.

ويعمل في المملكة أكبر ثلاث شركات اتصالات في المنطقة، وهي أكبر سوق لتقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار أمريكي منذ العام 2020م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تعمل على هيكلة خطة التطوير لبناء مراكز بيانات ضخمة
سبق

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عملها على خطة التطوير؛ لبناء مراكز بيانات ضخمة في مناطق متعددة في أنحاء المملكة، كما قامت مجموعة من كبار المطورين والمستثمرين على تحديد المستهدفات في تطوير مراكز البيانات الضخمة المحايدة في المملكة.

وتفصيلاً، وضعت الوزارة خطة لإنشاء بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة، تماشيًا مع تسارع التحول الرقمي واعتماد التقنيات الجديدة في المملكة، ويشمل ذلك تطوير مراكز البيانات الضخمة التي تستوعب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، لتصبح المملكة مركزًا رقميًا رائدًا للحوسبة السحابية في المنطقة.

وتتوقع خطة الوزارة تسريع تطوير مراكز البيانات في المملكة لتتجاوز حاجز 1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030، مع استثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار في مراكز البيانات والطاقة المتجددة التي تخدم المنطقة.

وعملت الوزارة بشكل وثيق مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية في هذا النطاق لهيكلة مبادئ الأعمال الأساسية لتطوير مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية, كما قامت الوزارة بالعمل مع مركز الخليج للبيانات، والمعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، وفاس السعودية القابضة (FAS)، كمرحلة أولية للمزيد من الشركات المتوقع أن تعمل في هذا المجال وتحقق هذه المستهدفات.

وفي هذا الصدد، أوضح وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية الرقمية بسام البسام، أن ما تقوم به الوزارة يتمثل في تمكين شركائها للعب دور أكبر في المرحلة القادمة من رؤية المملكة 2030؛ لتحفيز النمو لدى مراكز البيانات الضخمة لجذب الاستثمارات الرقمية الأخرى، مثل مزودي الخدمات السحابية وناشري الألعاب ومشغلي خدمات بث الفيديو ومشغلي شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوطين خدماتهم داخل المملكة.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لمركز الخليج للبيانات طارق الأشرم، أن المنطقة تشهد طلبًا كبيرًا ومتزايدًا على خدمات بث "الفيديو" والخدمات السحابية، وذلك نتيجة الطلب المتزايد من قِبل المستخدمين لأدوات الترفيه الإلكتروني وألعاب "الإنترنت"، بالإضافة إلى التحول الرقمي المتسارع في القطاعين العام والخاص، لذلك من الطبيعي أن يقوم مقدمو الخدمات السحابية والناشرون بتوطين واستضافة عملياتهم في المنطقة، مؤكدًا أنهم سيعملون على تسخير خبراتهم العميقة للإسهام في بناء مراكز بيانات المستقبل.

وأفاد رئيس مجلس إدارة المعمر لأنظمة المعلومات خالد المعمر، بأن الاستثمار سيتيح اليوم في مراكز البيانات الضخمة تطوير دور فعّال في تسهيل التحول الاقتصادي.

وأشار رئيس مجلس إدارة FAS السعودية القابضة فواز عبدالعزيز الحكير بدوره، إلى قيامهم بتنويع أنشطتهم على مدار العقد الماضي، ومن المؤكد أن تطوير مراكز بيانات ضخمة وخدمات المشاركة يُكمل محفظة الأعمال العقارية والترفيهية، نظرًا للنمو السريع للرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وبث "الفيديو الذي نشهده اليوم".

يُذكر أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لتحفيز تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة وتعزيز دورها في ربط العالم، كما أطلقت الحكومة مبادرة وطنية لربط أكثر من 3,5 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وتغطية 70 من المناطق النائية بشبكات النطاق العريض اللاسلكية، وأطلقت أول مقسم "إنترنت" محايد (SAIX) في المملكة.

ويعمل في المملكة أكبر ثلاث شركات اتصالات في المنطقة، وهي أكبر سوق لتقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار أمريكي منذ العام 2020م.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
11:50 PM

"الاتصالات" تعمل على هيكلة خطة التطوير لبناء مراكز بيانات ضخمة

لتتجاوز 1300 ميغاواط قبل 2030 مع استثمارات بقيمة 18 مليار دولار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عملها على خطة التطوير؛ لبناء مراكز بيانات ضخمة في مناطق متعددة في أنحاء المملكة، كما قامت مجموعة من كبار المطورين والمستثمرين على تحديد المستهدفات في تطوير مراكز البيانات الضخمة المحايدة في المملكة.

وتفصيلاً، وضعت الوزارة خطة لإنشاء بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة، تماشيًا مع تسارع التحول الرقمي واعتماد التقنيات الجديدة في المملكة، ويشمل ذلك تطوير مراكز البيانات الضخمة التي تستوعب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، لتصبح المملكة مركزًا رقميًا رائدًا للحوسبة السحابية في المنطقة.

وتتوقع خطة الوزارة تسريع تطوير مراكز البيانات في المملكة لتتجاوز حاجز 1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030، مع استثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار في مراكز البيانات والطاقة المتجددة التي تخدم المنطقة.

وعملت الوزارة بشكل وثيق مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية في هذا النطاق لهيكلة مبادئ الأعمال الأساسية لتطوير مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية, كما قامت الوزارة بالعمل مع مركز الخليج للبيانات، والمعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، وفاس السعودية القابضة (FAS)، كمرحلة أولية للمزيد من الشركات المتوقع أن تعمل في هذا المجال وتحقق هذه المستهدفات.

وفي هذا الصدد، أوضح وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية الرقمية بسام البسام، أن ما تقوم به الوزارة يتمثل في تمكين شركائها للعب دور أكبر في المرحلة القادمة من رؤية المملكة 2030؛ لتحفيز النمو لدى مراكز البيانات الضخمة لجذب الاستثمارات الرقمية الأخرى، مثل مزودي الخدمات السحابية وناشري الألعاب ومشغلي خدمات بث الفيديو ومشغلي شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوطين خدماتهم داخل المملكة.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لمركز الخليج للبيانات طارق الأشرم، أن المنطقة تشهد طلبًا كبيرًا ومتزايدًا على خدمات بث "الفيديو" والخدمات السحابية، وذلك نتيجة الطلب المتزايد من قِبل المستخدمين لأدوات الترفيه الإلكتروني وألعاب "الإنترنت"، بالإضافة إلى التحول الرقمي المتسارع في القطاعين العام والخاص، لذلك من الطبيعي أن يقوم مقدمو الخدمات السحابية والناشرون بتوطين واستضافة عملياتهم في المنطقة، مؤكدًا أنهم سيعملون على تسخير خبراتهم العميقة للإسهام في بناء مراكز بيانات المستقبل.

وأفاد رئيس مجلس إدارة المعمر لأنظمة المعلومات خالد المعمر، بأن الاستثمار سيتيح اليوم في مراكز البيانات الضخمة تطوير دور فعّال في تسهيل التحول الاقتصادي.

وأشار رئيس مجلس إدارة FAS السعودية القابضة فواز عبدالعزيز الحكير بدوره، إلى قيامهم بتنويع أنشطتهم على مدار العقد الماضي، ومن المؤكد أن تطوير مراكز بيانات ضخمة وخدمات المشاركة يُكمل محفظة الأعمال العقارية والترفيهية، نظرًا للنمو السريع للرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وبث "الفيديو الذي نشهده اليوم".

يُذكر أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لتحفيز تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة وتعزيز دورها في ربط العالم، كما أطلقت الحكومة مبادرة وطنية لربط أكثر من 3,5 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وتغطية 70 من المناطق النائية بشبكات النطاق العريض اللاسلكية، وأطلقت أول مقسم "إنترنت" محايد (SAIX) في المملكة.

ويعمل في المملكة أكبر ثلاث شركات اتصالات في المنطقة، وهي أكبر سوق لتقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار أمريكي منذ العام 2020م.

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