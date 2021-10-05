صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، لجمعهما أموالاً مجهولة المصدر بلغت "2,120,000" ريال، وإيداعها في حسابات بنكية لمؤسسات خاصة؛ جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة جازان: القبض على شخصَيْن لجمعهما أموالاً مجهولة المصدر تجاوزت مليونَي ريال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-05 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، لجمعهما أموالاً مجهولة المصدر بلغت "2,120,000" ريال، وإيداعها في حسابات بنكية لمؤسسات خاصة؛ جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 10:55 AM

شرطة جازان: القبض على شخصَيْن لجمعهما أموالاً مجهولة المصدر تجاوزت مليونَي ريال جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، لجمعهما أموالاً مجهولة المصدر بلغت "2,120,000" ريال، وإيداعها في حسابات بنكية لمؤسسات خاصة؛ جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.