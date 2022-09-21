"ابن سمار": التعاضد والتلاحم بين القيادة والشعب لا نشاهدهما إلا في السعودية

قال: ننعم في المملكة برغد العيش والحياة الكريمة

هنَّأ رجل الأعمال مسعد بن سمار، رئيس مجلس إدارة ابن سمار للمقاولات، القيادة الحكيمة والشعب السعودي باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وقال "ابن سمار": "السعودية دولة أمن وأمان منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى يومنا هذا؛ إذ ننعم برغد العيش والحياة الكريمة.. وهذا فضل من الله علينا. أدام الله لنا حكامنا الذين دائمًا يحرصون على الوطن ومقدراته".

وأضاف: "ما الصور التي نراها من تعاضد وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي إلا دليل على حب الوطن. نهنئ الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي".