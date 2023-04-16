النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الجوف": إصابتا "كورونا" بالقريات نتيجة "المخالطة"

دعت الجميع إلى البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة

سجلت منطقة الجوف، اليوم، أول إصابتين بفيروس كورونا في محافظة القريات، بسبب مخالطة حالة مصابة بالفيروس قادمة من خارج المنطقة.

وقالت "صحة الجوف": الحالتان كانتا مخالطتين لحالة تأكدت إصابتها في السابق من خارج المنطقة، وتم الرصد في حينه، وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسيتم التعامل وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.

وأكدت "صحة الجوف" ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس؛ وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة في وقت السماح.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الجوف": إصابتا "كورونا" بالقريات نتيجة "المخالطة"
سبق

سجلت منطقة الجوف، اليوم، أول إصابتين بفيروس كورونا في محافظة القريات، بسبب مخالطة حالة مصابة بالفيروس قادمة من خارج المنطقة.

وقالت "صحة الجوف": الحالتان كانتا مخالطتين لحالة تأكدت إصابتها في السابق من خارج المنطقة، وتم الرصد في حينه، وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسيتم التعامل وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.

وأكدت "صحة الجوف" ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس؛ وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة في وقت السماح.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:37 PM

"صحة الجوف": إصابتا "كورونا" بالقريات نتيجة "المخالطة"

دعت الجميع إلى البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
3,284

سجلت منطقة الجوف، اليوم، أول إصابتين بفيروس كورونا في محافظة القريات، بسبب مخالطة حالة مصابة بالفيروس قادمة من خارج المنطقة.

وقالت "صحة الجوف": الحالتان كانتا مخالطتين لحالة تأكدت إصابتها في السابق من خارج المنطقة، وتم الرصد في حينه، وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسيتم التعامل وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.

وأكدت "صحة الجوف" ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس؛ وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة في وقت السماح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة