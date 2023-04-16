سجلت منطقة الجوف، اليوم، أول إصابتين بفيروس كورونا في محافظة القريات، بسبب مخالطة حالة مصابة بالفيروس قادمة من خارج المنطقة. وقالت "صحة الجوف": الحالتان كانتا مخالطتين لحالة تأكدت إصابتها في السابق من خارج المنطقة، وتم الرصد في حينه، وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسيتم التعامل وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة. وأكدت "صحة الجوف" ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس؛ وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة في وقت السماح.

"صحة الجوف": إصابتا "كورونا" بالقريات نتيجة "المخالطة" مهنا التميمي سبق 2020-04-16 سجلت منطقة الجوف، اليوم، أول إصابتين بفيروس كورونا في محافظة القريات، بسبب مخالطة حالة مصابة بالفيروس قادمة من خارج المنطقة.



وقالت "صحة الجوف": الحالتان كانتا مخالطتين لحالة تأكدت إصابتها في السابق من خارج المنطقة، وتم الرصد في حينه، وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسيتم التعامل وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.



وأكدت "صحة الجوف" ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس؛ وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة في وقت السماح.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 04:37 PM

"صحة الجوف": إصابتا "كورونا" بالقريات نتيجة "المخالطة" دعت الجميع إلى البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة





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سجلت منطقة الجوف، اليوم، أول إصابتين بفيروس كورونا في محافظة القريات، بسبب مخالطة حالة مصابة بالفيروس قادمة من خارج المنطقة.



وقالت "صحة الجوف": الحالتان كانتا مخالطتين لحالة تأكدت إصابتها في السابق من خارج المنطقة، وتم الرصد في حينه، وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسيتم التعامل وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.



وأكدت "صحة الجوف" ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس؛ وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة في وقت السماح.