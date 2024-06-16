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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

كورونا.. الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بالفيروس

وصل إجمالي المصابين إلى 343 ألفًا و91 والوفيات 9900

سجلت وزارة الصحة الهندية أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 343 ألفًا و91؛ وذلك بعد تسجيل 10677 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 380 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19؛ الأمر الذي رفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 9900.

الهند فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بالفيروس
سبق

سجلت وزارة الصحة الهندية أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 343 ألفًا و91؛ وذلك بعد تسجيل 10677 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 380 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19؛ الأمر الذي رفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 9900.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:26 PM

كورونا.. الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بالفيروس

وصل إجمالي المصابين إلى 343 ألفًا و91 والوفيات 9900

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة الهندية أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 343 ألفًا و91؛ وذلك بعد تسجيل 10677 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 380 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19؛ الأمر الذي رفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 9900.

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