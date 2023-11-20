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داخل أحد المساجد.. العثور على متوفَّى بالمخواة

الجهات الأمنية تباشر الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية تباشر الآن واقعة العثور على شخص متوفَّى داخل أحد المساجد بمحافظة المخواة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.


"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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داخل أحد المساجد.. العثور على متوفَّى بالمخواة
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية تباشر الآن واقعة العثور على شخص متوفَّى داخل أحد المساجد بمحافظة المخواة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.


"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:33 AM

داخل أحد المساجد.. العثور على متوفَّى بالمخواة

الجهات الأمنية تباشر الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية

A A A
عبدالعزيز الشهري - المخواة
0
7,326

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية تباشر الآن واقعة العثور على شخص متوفَّى داخل أحد المساجد بمحافظة المخواة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.


"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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