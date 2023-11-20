داخل أحد المساجد.. العثور على متوفَّى بالمخواة

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية تباشر الآن واقعة العثور على شخص متوفَّى داخل أحد المساجد بمحافظة المخواة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية تباشر الآن واقعة العثور على شخص متوفَّى داخل أحد المساجد بمحافظة المخواة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية تباشر الآن واقعة العثور على شخص متوفَّى داخل أحد المساجد بمحافظة المخواة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية تباشر الآن واقعة العثور على شخص متوفَّى داخل أحد المساجد بمحافظة المخواة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.