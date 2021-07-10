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كورونا حول العالم في 24 ساعة.. 9000 إصابة بالمكسيك و2278 باليابان

فيما سجلت الكويت 1617.. و831 حالة في الجزائر و270 بتونس وفلسطين

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية، 9000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و217 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2577140، فيما بلغ إجمالي الوفيات 234675.

يأتي هذا فيما سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2278 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و17وفاة.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 811,712، وإجمالي الوفيات 14897.

وعربياً سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 372549.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 18 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 2089، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 352208 بعد تسجيل 1737.

وسجلت الجزائر 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و13 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 452 مريضاً للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم، بارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 144.483، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 100.383 شخصاً، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات 3.811.

كما سجلت تونس 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و8506 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 16050 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 481735 إصابة.

أخيراً سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و152 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في جميع المحافظات.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

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كورونا حول العالم في 24 ساعة.. 9000 إصابة بالمكسيك و2278 باليابان
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سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية، 9000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و217 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2577140، فيما بلغ إجمالي الوفيات 234675.

يأتي هذا فيما سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2278 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و17وفاة.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 811,712، وإجمالي الوفيات 14897.

وعربياً سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 372549.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 18 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 2089، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 352208 بعد تسجيل 1737.

وسجلت الجزائر 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و13 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 452 مريضاً للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم، بارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 144.483، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 100.383 شخصاً، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات 3.811.

كما سجلت تونس 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و8506 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 16050 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 481735 إصابة.

أخيراً سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و152 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في جميع المحافظات.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
01:19 AM

كورونا حول العالم في 24 ساعة.. 9000 إصابة بالمكسيك و2278 باليابان

فيما سجلت الكويت 1617.. و831 حالة في الجزائر و270 بتونس وفلسطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية، 9000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و217 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2577140، فيما بلغ إجمالي الوفيات 234675.

يأتي هذا فيما سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2278 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و17وفاة.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 811,712، وإجمالي الوفيات 14897.

وعربياً سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 372549.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 18 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 2089، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 352208 بعد تسجيل 1737.

وسجلت الجزائر 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و13 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 452 مريضاً للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم، بارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 144.483، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 100.383 شخصاً، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات 3.811.

كما سجلت تونس 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و8506 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 16050 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 481735 إصابة.

أخيراً سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و152 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في جميع المحافظات.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

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