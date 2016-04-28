"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والدائر، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.