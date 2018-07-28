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الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على السعودية

الجيش اليمني يدحر الانقلابيين في مواقع عدة بمأرب

دانت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين في بيان لها هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السعودية بعد فترة تهدئة خلال عيد الأضحى، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشره على "تويتر": "إن على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار، والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء الحرب اليمنية".

وأضاف البيان: "حان الوقت للعودة إلى المفاوضات، وإنهاء الصراع".

وحول التطورات الميدانية في اليمن تخوض قوات الجيش اليمني معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مأرب لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات الجيش تمكنت أمس الاثنين من دحر الميليشيا الحوثية في مواقع عدة بالمنطقة بعد معارك شرسة، ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المركز بأن الجيش ألقى القبض على مجموعة من عناصر الميليشيا، واستعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد كبدت الميليشيا الحوثية الأحد الماضي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهة ذاتها، وتمكنت من أسر عناصر حوثية، واستعادة طقم بما عليه من عتاد، إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على السعودية
سبق

دانت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين في بيان لها هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السعودية بعد فترة تهدئة خلال عيد الأضحى، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشره على "تويتر": "إن على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار، والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء الحرب اليمنية".

وأضاف البيان: "حان الوقت للعودة إلى المفاوضات، وإنهاء الصراع".

وحول التطورات الميدانية في اليمن تخوض قوات الجيش اليمني معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مأرب لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات الجيش تمكنت أمس الاثنين من دحر الميليشيا الحوثية في مواقع عدة بالمنطقة بعد معارك شرسة، ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المركز بأن الجيش ألقى القبض على مجموعة من عناصر الميليشيا، واستعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد كبدت الميليشيا الحوثية الأحد الماضي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهة ذاتها، وتمكنت من أسر عناصر حوثية، واستعادة طقم بما عليه من عتاد، إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
01:14 AM

الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على السعودية

الجيش اليمني يدحر الانقلابيين في مواقع عدة بمأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دانت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين في بيان لها هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السعودية بعد فترة تهدئة خلال عيد الأضحى، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشره على "تويتر": "إن على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار، والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء الحرب اليمنية".

وأضاف البيان: "حان الوقت للعودة إلى المفاوضات، وإنهاء الصراع".

وحول التطورات الميدانية في اليمن تخوض قوات الجيش اليمني معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مأرب لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات الجيش تمكنت أمس الاثنين من دحر الميليشيا الحوثية في مواقع عدة بالمنطقة بعد معارك شرسة، ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المركز بأن الجيش ألقى القبض على مجموعة من عناصر الميليشيا، واستعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد كبدت الميليشيا الحوثية الأحد الماضي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهة ذاتها، وتمكنت من أسر عناصر حوثية، واستعادة طقم بما عليه من عتاد، إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة.

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