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واشنطن تجلي 51 أجنبيًّا وأفغانيًّا من كابول

بينهم 40 أميركيًّا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "السبت"، مغادرة 21 مواطنًا أميركيًّا و11 من المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة، من أفغانستان.

وأوضح "بلينكن" أنه بالإضافة إلى هؤلاء، فقد غادرت رحلة تجارية مستأجرة عبر السلطات الأميركية كابول وعلى متنها 19 مواطنًا أميركيًّا.

وأضاف أن وزارة الخارجية عرضت مقاعد على 44 مواطنًا أميركيًّا، لكنهم لم يختاروا جميعًا السفر؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن واشنطن تواصل الوفاء بتعهُّدها لمواطنيها، والمقيمين الدائمين، والأفغان الذين التزمت بإجلائهم من أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تجلي 51 أجنبيًّا وأفغانيًّا من كابول
سبق

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "السبت"، مغادرة 21 مواطنًا أميركيًّا و11 من المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة، من أفغانستان.

وأوضح "بلينكن" أنه بالإضافة إلى هؤلاء، فقد غادرت رحلة تجارية مستأجرة عبر السلطات الأميركية كابول وعلى متنها 19 مواطنًا أميركيًّا.

وأضاف أن وزارة الخارجية عرضت مقاعد على 44 مواطنًا أميركيًّا، لكنهم لم يختاروا جميعًا السفر؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن واشنطن تواصل الوفاء بتعهُّدها لمواطنيها، والمقيمين الدائمين، والأفغان الذين التزمت بإجلائهم من أفغانستان.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:52 PM

واشنطن تجلي 51 أجنبيًّا وأفغانيًّا من كابول

بينهم 40 أميركيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "السبت"، مغادرة 21 مواطنًا أميركيًّا و11 من المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة، من أفغانستان.

وأوضح "بلينكن" أنه بالإضافة إلى هؤلاء، فقد غادرت رحلة تجارية مستأجرة عبر السلطات الأميركية كابول وعلى متنها 19 مواطنًا أميركيًّا.

وأضاف أن وزارة الخارجية عرضت مقاعد على 44 مواطنًا أميركيًّا، لكنهم لم يختاروا جميعًا السفر؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن واشنطن تواصل الوفاء بتعهُّدها لمواطنيها، والمقيمين الدائمين، والأفغان الذين التزمت بإجلائهم من أفغانستان.

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