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روسيا ترفض اتهامها بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد الشركات الساعية لإيجاد لقاح "كورونا"

"مايكروسوفت" اتهمت "سترونتيوم" سابقًا بمهاجمة 200 منظمة معنية بالانتخابات الأمريكية

رفضت روسيا، اليوم الثلاثاء، اتهامات شركة "مايكروسوفت"، التي نددت الأسبوع الماضي، بهجمات إلكترونية شنتها "مجموعات حكومية أو شبه حكومية" روسية وكورية شمالية ضد شركات الأدوية الساعية إلى إيجاد لقاح لفيروس "كورونا".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية، إن هذه الاتهامات "أصبحت معياراً للحياة، نوعاً من نهج سياسي تخضع له جهات عدة من بينها مجموعات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة".

وكان نائب رئيس "مايكروسوفت" المسؤول عن الأمن توم بيرت، قد أكد يوم الجمعة الماضي، في منشور على مدونة نشرته شركة "مايكروسوفت"، أن المجموعة الأميركية اكتشفت في الأشهر الأخيرة «هجمات إلكترونية مصدرها ثلاث مجموعات حكومية أو شبه حكومية تستهدف سبع شركات رائدة تُشارك مباشرة في البحث عن لقاحات وعلاج لجائحة "كوفيد – 19".

وأضاف أن مجموعة "سترونتيوم" الروسية ومجموعتَي "زنك" و"سيريو" الكوريتين الشماليتين، هي مصدر تلك الهجمات.

وأشار "ريابكوف" إلى أن روسيا مستهدفة بعدد هجمات إلكترونية أكبر من تلك التي «يحاولون اتهامنا بها».

وسبق لـ"مايكروسوفت" أن اتهمت "سترونتيوم" الروسية، بمهاجمة أكثر من 200 منظمة معنية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

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روسيا ترفض اتهامها بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد الشركات الساعية لإيجاد لقاح "كورونا"
سبق

رفضت روسيا، اليوم الثلاثاء، اتهامات شركة "مايكروسوفت"، التي نددت الأسبوع الماضي، بهجمات إلكترونية شنتها "مجموعات حكومية أو شبه حكومية" روسية وكورية شمالية ضد شركات الأدوية الساعية إلى إيجاد لقاح لفيروس "كورونا".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية، إن هذه الاتهامات "أصبحت معياراً للحياة، نوعاً من نهج سياسي تخضع له جهات عدة من بينها مجموعات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة".

وكان نائب رئيس "مايكروسوفت" المسؤول عن الأمن توم بيرت، قد أكد يوم الجمعة الماضي، في منشور على مدونة نشرته شركة "مايكروسوفت"، أن المجموعة الأميركية اكتشفت في الأشهر الأخيرة «هجمات إلكترونية مصدرها ثلاث مجموعات حكومية أو شبه حكومية تستهدف سبع شركات رائدة تُشارك مباشرة في البحث عن لقاحات وعلاج لجائحة "كوفيد – 19".

وأضاف أن مجموعة "سترونتيوم" الروسية ومجموعتَي "زنك" و"سيريو" الكوريتين الشماليتين، هي مصدر تلك الهجمات.

وأشار "ريابكوف" إلى أن روسيا مستهدفة بعدد هجمات إلكترونية أكبر من تلك التي «يحاولون اتهامنا بها».

وسبق لـ"مايكروسوفت" أن اتهمت "سترونتيوم" الروسية، بمهاجمة أكثر من 200 منظمة معنية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
03:12 PM

روسيا ترفض اتهامها بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد الشركات الساعية لإيجاد لقاح "كورونا"

"مايكروسوفت" اتهمت "سترونتيوم" سابقًا بمهاجمة 200 منظمة معنية بالانتخابات الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت روسيا، اليوم الثلاثاء، اتهامات شركة "مايكروسوفت"، التي نددت الأسبوع الماضي، بهجمات إلكترونية شنتها "مجموعات حكومية أو شبه حكومية" روسية وكورية شمالية ضد شركات الأدوية الساعية إلى إيجاد لقاح لفيروس "كورونا".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية، إن هذه الاتهامات "أصبحت معياراً للحياة، نوعاً من نهج سياسي تخضع له جهات عدة من بينها مجموعات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة".

وكان نائب رئيس "مايكروسوفت" المسؤول عن الأمن توم بيرت، قد أكد يوم الجمعة الماضي، في منشور على مدونة نشرته شركة "مايكروسوفت"، أن المجموعة الأميركية اكتشفت في الأشهر الأخيرة «هجمات إلكترونية مصدرها ثلاث مجموعات حكومية أو شبه حكومية تستهدف سبع شركات رائدة تُشارك مباشرة في البحث عن لقاحات وعلاج لجائحة "كوفيد – 19".

وأضاف أن مجموعة "سترونتيوم" الروسية ومجموعتَي "زنك" و"سيريو" الكوريتين الشماليتين، هي مصدر تلك الهجمات.

وأشار "ريابكوف" إلى أن روسيا مستهدفة بعدد هجمات إلكترونية أكبر من تلك التي «يحاولون اتهامنا بها».

وسبق لـ"مايكروسوفت" أن اتهمت "سترونتيوم" الروسية، بمهاجمة أكثر من 200 منظمة معنية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

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