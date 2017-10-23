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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا - حفظه الله - اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا - حفظه الله - اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
10:36 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا - حفظه الله - اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

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