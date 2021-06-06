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"تقني عسير" ينفذ 40 برنامجاً مساندًا بمشاركة نحو 2000 مشارك

خلال أسبوعين فقط.. بهدف رفع الإنتاجية وتطوير بيئة العمل

نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير 40 برنامجاً مسانداً، نفذها 40 منفذًا، بمشاركة 1958 شخصًا، وذلك خلال أسبوعين فقط.

وأوضح ‏مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات التي تسهم في رفع الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.

وأوضح "الحفظي" أن البرامج لهذا العام 1442 اشتملت على برامج تدريبية متنوعة؛ تقنية، وتخصصية، وتطويرية، وبرامج عامة، وتم تنفيذها عن بُعد، عبر منصات التدريب الإلكتروني، بمتابعة دقيقة لتحقيق أعلى معايير الجودة، مما يساهم في رفع جودة التدريب وتطوير المسار الوظيفي للمستفيدين منها.

وأكد "الحفظي" على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوجيهات من المحافظ، الدكتور أحمد الفهيد، تسعى جاهدة إلى تقديم هذه البرامج لتطوير العمل لمختلف التخصصات ولجميع القطاعات؛ لتحقيق أهداف رؤية الوطن 2030 الطموحة .

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"تقني عسير" ينفذ 40 برنامجاً مساندًا بمشاركة نحو 2000 مشارك
سبق

نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير 40 برنامجاً مسانداً، نفذها 40 منفذًا، بمشاركة 1958 شخصًا، وذلك خلال أسبوعين فقط.

وأوضح ‏مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات التي تسهم في رفع الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.

وأوضح "الحفظي" أن البرامج لهذا العام 1442 اشتملت على برامج تدريبية متنوعة؛ تقنية، وتخصصية، وتطويرية، وبرامج عامة، وتم تنفيذها عن بُعد، عبر منصات التدريب الإلكتروني، بمتابعة دقيقة لتحقيق أعلى معايير الجودة، مما يساهم في رفع جودة التدريب وتطوير المسار الوظيفي للمستفيدين منها.

وأكد "الحفظي" على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوجيهات من المحافظ، الدكتور أحمد الفهيد، تسعى جاهدة إلى تقديم هذه البرامج لتطوير العمل لمختلف التخصصات ولجميع القطاعات؛ لتحقيق أهداف رؤية الوطن 2030 الطموحة .

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
03:57 PM

"تقني عسير" ينفذ 40 برنامجاً مساندًا بمشاركة نحو 2000 مشارك

خلال أسبوعين فقط.. بهدف رفع الإنتاجية وتطوير بيئة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير 40 برنامجاً مسانداً، نفذها 40 منفذًا، بمشاركة 1958 شخصًا، وذلك خلال أسبوعين فقط.

وأوضح ‏مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات التي تسهم في رفع الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.

وأوضح "الحفظي" أن البرامج لهذا العام 1442 اشتملت على برامج تدريبية متنوعة؛ تقنية، وتخصصية، وتطويرية، وبرامج عامة، وتم تنفيذها عن بُعد، عبر منصات التدريب الإلكتروني، بمتابعة دقيقة لتحقيق أعلى معايير الجودة، مما يساهم في رفع جودة التدريب وتطوير المسار الوظيفي للمستفيدين منها.

وأكد "الحفظي" على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوجيهات من المحافظ، الدكتور أحمد الفهيد، تسعى جاهدة إلى تقديم هذه البرامج لتطوير العمل لمختلف التخصصات ولجميع القطاعات؛ لتحقيق أهداف رؤية الوطن 2030 الطموحة .

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